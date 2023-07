Türk ve uluslararası öğrencilerin ortak tercihi: BAU

En prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Social Impact 2023 verilerine göre Türkiye sıralamasında, barış, adalet ve güçlü kurumlar kategorisinde 1'inci, nitelikli eğitim kategorisinde 3'üncü olmayı başararak dünyanın en niteliklibirisi seçilen Bahçeşehir(BAU)ve dünyadatercih listesinin başında yer alıyor. Türkiye İhracaatçılar Meclisi'nden (TİM) defalarca 'Eğitimde İhracat' ödülünü alan Bahçeşehir Üniversitesi, eğitimine devam etmek isteyen uluslararası öğrencilerin de önemli bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Her yıl onlarca ülkeden çok sayıda öğrenciyi kabul eden BAU, hem eğitim hem de sosyal aktiviteler açısından sınırsız imkân tanıyor. 30 bini aşkın öğrencisi olan BAU'da ABD'den Çin'e, Fransa'dan Güney Kore'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan 6 bini aşkın yabancı öğrenci de okuyor.Bahçeşehir Üniversitesi diğer üniversitelerden farklı olarak, global eğitim çerçevesinde değişim programlarına ek olarak tamamen kendine has sağladığı olanaklarla öğrencilerine dünyanın birçok yerinde eğitim imkanı da sunuyor. Üstelik bunu da Berlin, Toronto, Washington DC, Batum, Kıbrıs, Hanoi, Pueblo, Brockwille gibi BAU Global üyesi kurumların bulunduğu kentlerde sağlıyor. Öğrenciler BAU Global ağı içerisindeki Mentora College ile Washington D.C. ve MLA College ile İngiltere'nin Plymouth şehrinde etkin bir akademik gelişim sağlayan kapsamlı bir İngilizce programında eğitim alabiliyorlar. Öğrenciler bunlara ek olarak Dual Up sistemi ile Berlin International University of Applied Sciences'da sunulan programlarda derslik denkliğini sağlayarak 1 yıl Almanya'da okuyarak çift diploma sahibi olmaya hak kazanıyorlar. Washington D.C.'de bulunan bir diğer BAU Global ağı BAY Atlantic Üniversitesi'nde de tüm dünyadan öğrencilere lisans ve yükseklisans (MBA) seviyelerinde öğrenim görme fırsatının yanı sıra online sertifika programları sunuluyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nde 3 yıllık hukuk lisans derslerini tamamlayan öğrenciler, 1 yıllık eğitimlerini Kansas University'de tamamlamaları sonrasında Kansas University Law School'ndan (USA) LLM diploması alabilir.Türkiye'nin sağlık turizminde uluslararası düzeyde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak akademik ve AR-GE çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi ağız ve diş sağlığı sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Son teknolojik cihazlarla donatılan, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi akademik uzman kadrosuyla Beşiktaş'ta hizmete vermeye başladı. Bünyesinde 183 dental ünite, 2 genel anestezi salonu, 1 sedasyon ünitesi, 5 yataklı servis, acil kliniği, multidisipliner diş hekimliği klinikleri, protez üretim laboratuvarı bulunan hastanede tanıdan tedaviye tüm uygulamalar gerçekleştiriliyor. Günde yaklaşık bin 500 hastanın tedavi hizmeti alabildiği diş hastanesinde Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra dijital diş hekimliği ve yapay zeka destekli klinik uygulama eğitimleri de gerçekleştiriliyor.Üniversitesi, 1998 yılında kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak kuruldu. 11 fakülte, lisansüstü eğitim enstitüsü, uygulamalı bilimler ve sağlık meslek yüksekokulu, Tıp, eczacılık, konservatuvar ve hukuk ile birlikte 58 lisans programı mevcut. 30 bini aşkın öğrencisi bulunuyor. Kurulduğu günden bu yana entelektüel sınırlarını sürekli olarak genişletmiş ve temel akademik disiplinlere odaklanarak yüksek kaliteli bir üniversite eğitimine olan bağlılığını sürdürmektedir. BAU'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e, Fransa'dan Güney Kore'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan 6 bini aşkın yabancı öğrenci okumaktadır. Niçin BAU'yu tercih ettikleri sorusuna yanıtları ise şu: "İstanbul'un kalbinde olması ve uluslararası gücü."