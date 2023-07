Türkiye burslarıyla yurtdışında eğitim

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) koordinasyonunda 2012'de yürütülmeye başlanan Türkiye Bursları'na her yıl 160'tan fazla ülkeden binlerce uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim almak amacıyla başvuruda bulunuyor. Türkiye Bursları kapsamında her yıl yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenciye burs veriliyor. Türkiye Bursları Programı'ndan yararlanıp hâlihazırda eğitimine devam eden yaklaşık 15 bin burslu öğrenci var. Türkiye Bursları, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası öğrencilere yönelik oluşturduğu, kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programı.Türkiye Bursları'nın öncelikli amacı, dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak uluslararası standartlarda Türkiye'de burslu üniversite eğitimi almalarını sağlamak. Bununla birlikte, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirmesi ve akademiden sanata, ekonomiden edebiyata, teknolojiden mimariye kadar pek çok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor. Türkiye'nin sağladığı yükseköğrenim burs programları 2012 yılında "Türkiye Bursları" adıyla markalaşmış ve çalışmalar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) koordinasyonunda yürütülmeye başlandı. Türkiye Bursları, ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağları genişletme ve geliştirme vizyonuyla uluslararası öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde eğitim ve burs imkânı sağlamayı amaçlıyor.Türkiye Bursları, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, barınma, Türkçe dil kursu, uçak bileti ile ücretsiz akademik ve kültürel program imkânlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programlarından biri olarak kabul görüyor. Ayrıca diğer yükseköğrenim burs programlarının aksine üniversite ve bölüm yerleştirmesi yaparak öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Üniversite eğitiminin yanı sıra öğrencilerin Türkiye'de oldukları süre boyunca sosyal, kültürel ve mesleki program ve etkinliklerden faydalanması amaçlanıyor.Başvurular her yıl 10 Ocak-20 Şubat tarihleri arasından çevrimiçi ve ücretsiz olarak Türkiye Bursları internet sayfası "www. turkiyeburslari.gov. tr" üzerinden yapılıyor.Türkiye Bursları, sağlık bilimlerinden mühendisliğe, beşeri bilimlerden sosyal bilimlere kadar her düzeyde ve eğitimin her alanında başarılı ve nitelikli öğrencileri burslandırmayı amaçlıyor. Uluslararası öğrencilerle sadece eğitim hayatları sırasında değil mezuniyetleri sonrasında da iletişim devam ettiriliyor. Yükseköğretimlerini Türkiye'de tamamlayan mezunlar ülkemiz ile kendi ülkeleri arasında dostluk köprüleri inşa eden gönüllü elçiler. Bu nedenle mezunlar ile bağların korunması amacıyla dünya çapında bir Türkiye Mezunları ağı oluşturuldu. 30 ülkede mevcut olan mezun dernekleri aracılığıyla her yıl mezun buluşmaları düzenleniyor.