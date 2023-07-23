Türkiye’nin eğitim markası: Maarif Vakfı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 2016'da kuruldu. TMV insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, Türkiye adına dünyanın farklı coğrafyalarında okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde uluslararası eğitim faaliyetleri yürütüyor. Bugün Asya'dan Afrika'ya, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'dan Avustralya'ya faaliyetlerini sürdüren Türkiye Maarif Vakfı, temsilciliğinin bulunduğu 67 ülkede 421 okul, 1 üniversite, 1 araştırma merkezi, 22 eğitim merkezinde 50 bin 773 öğrenci ile çalışmalarına devam ediyor.İnsanlığın iyiliği için "iyi insanlar" yetiştirmek ve bütün insanlığı iyilik ortak paydasında buluşturmak üzere yola çıkan Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini insanlığı "ortak iyi"ye ulaştıracak bir yol olarak görüyor. Vakıf, öğrencilerinin çok boyutlu ve kuşatıcı eğitim anlayışıyla bilgi, beceri, tutum ve değerler çerçevesinde akademik gelişimlerini tamamlamalarını hedefliyor. Aynı zamanda, birbirine uzak kalmış, birbirlerini tanımayan toplumlar arasında dostluk köprülerini güçlendirmeyi ve pekiştirmeyi amaçlıyor.Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim faaliyeti yürüttüğü ülkelerde gerek kendi öğrencilerinin gerekse diğer öğrencilerin üniversite eğitimlerini Türkiye'de almaları için eğitim yılı içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Maarif Ajans; Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası öğrenci sayısını artırmak ve Türk üniversitelerinin faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak amacıyla eğitim fuarları, Türkiye tanıtım günleri, okul ziyaretleri, online üniversite sunumları, sosyal medya hesaplarıyla tanıtım faaliyetleri ve Türk üniversiteleri tanıtım günleri gibi bir dizi etkinlik faaliyeti yürütüyor.Ajans kurmuş olduğu internet sitesi sayesinde Türk üniversitelerini tanıtarak öğrencilere ön kayıt için gerekli imkânı dijital ortamda sunuyor. Türkiye'de üniversite okumak isteyen öğrenciler aşağıdaki karekodu okutarak gerekli bilgilere ulaşabilir. Detaylı bilgi için internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.