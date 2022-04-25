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Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:11 Son Güncelleme: 25.4.2022 14:11

Türkmenistan Para Birimi Nedir? Türkmenistan Para Birimi Kaç TL'dir, Sembolü Nedir?

Türkmenistan Para Birimi Nedir? Türkmenistan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Para ticaret ve hizmet değiş tokuşu için kullanılan bir araçtır. Ülkelerin hayat standartlarını ve gelişimini belirleyen unsurlardan birisi de o ülkeye ait olan para birimidir. Para birimi ait olduğu ülkenin ekonomisi ve dünya ekonomisinde yeri hakkında bilgiler öğrenmemize yardımcı olur. Para birimleri genelde ekonomi severler tarafından takip edilen konulardan biridir, lakin farklı ülkelerin para birimlerini öğrenmek herkesin genel kültürüne katkı sağlayan bir eylemdir. Kendi resmi ve ulusal para birimi merak edilen ülkelerden biri de Türkmenistan’dır. Türkmenistan para birimi nedir? Türkmenistan para birimi kaç TL’dir? Bu soruların yanıtlarını ve Türkmenistan para birimi hakkında detayları sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Türkmenistan, Orta Asya'da yer alan bağımsız bir devlettir. Günümüzde en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olan Türkmenistan, dünyanın 4.büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir. Türkmenistan ekonomisinin temel kaynakları doğal gaz, petrol ve pamuk ihracatıdır. Yıllık ortalama 15 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan Türkmenistan'ın para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Türkmenistan Para Birimi Nedir?

Türkmenistan'ın resmi para birim, ülkenin 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin akabinde 1993 yılında Türkmenistan Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan Türkmenistan Manatı'dır. Türkmenistan Manatının alt birimine 'tenge' ismi verilir.

Türkmenistan Manatına ait 1, 2, 5, 10, 20 50 tenge ve 1, 2 Manat olmak üzere 8 madeni para 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 500 Manat olmak üzere de 7 banknot para vardır.

Türkmenistan Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye Türkmenistan'ın en sık ithalat yaptığı ikinci büyük ticaret ortağıdır. Yıllık ortalama 1 buçuk milyar dolarlık bir ticaret hacminin yanı sıra Türkmenistan'daki inşaat sektörüne Türk firmaları yaklaşık 50 milyar dolar tutarında yatırım ortaklığı yaparak 1000'in üzerinde proje üstlenmiştir.

Tüm bu bilgilere ek, her yıl ülkemize çalışma ve eğitim maksatlı Türkmenistan vatandaşlar gelmektedir. İki ülkenin bahsi geçen ilişkileri doğrultusunda Türkmenistan para biriminin kaç Türk Lirası ettiği merak edilir. 1 Türkmenistan Manatı 4.20 Türk Lirasına tekabül eder.

Türkmenistan Para Birimi Sembolü Nedir?

Türkmenistan para biriminin yani Türkmenistan Manatının uluslararası para kodu TMT, sembolü ise m şeklindedir.

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Türkmenistan Para Birimi Nedir? Türkmenistan Para Birimi Kaç TL'dir, Sembolü Nedir?
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