Turkuvaz Medya öğrencilerle buluştu

Şenlik sırasında SABAH'ın sorularını yanıtlayan öğrenciler şu ifadeleri kullandı:

*İşletme Kulübü Başkanı Muhammed Yüzbaşıoğlu: 10 yılı aşkın süredir İşletme Kulübü olarak Kariyer Şenlikleri'ni düzenliyoruz. 2 binin üzerinde öğrenci burada firmalarla buluşuyor. Gerçekten öğrencilerin kariyer planlaması konusunda çok önemli bir etkinlik. Sponsorlarımızdan Turkuvaz Medya'ya çok teşekkür ederiz. Ayrıca en çok merak edilen ve ziyaretçi alan stantlarımızdan biri.

*Yusuf Mert Kocabay: "Medya sektörü ilgi duyduğum bir alan. Turkuvaz Medya'da staj yapmak istiyorum. Böyle etkinlikler bizi direkt yöneticilerle buluşturuyor. İletişim kuramadığımız kişilerle burada birebir sohbet etme şansını yakalayıp geleceğimizi şekillendirme konusunda adımlar atıyoruz."

*İnci B. : Harika bir etkinlik. Ablam birkaç yıl önce bu etkinlik sayesinde iş buldu ve şu an çok mutlu. Firmalar kendini tanıtıyor. Bazen çalışmayı hayal ettiğimiz bir firmanın aslında bize uygun olmadığını fark edebiliyoruz. Bazen de hiç aklımızda olmayan fırsatlar karşımıza çıkabiliyor. Birkaç stant gezdim ama benim hedefim Turkuvaz Medya'da staj yapıp sonra orada işe başlamak.

Fotoğraf: Hatice ÇİNAR