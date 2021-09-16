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Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:30 Son Güncelleme: 16.9.2021 14:30

Uçak Eş Anlamlısı – Uçak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Uçak Eş Anlamlısı – Uçak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Hava akımının başta kanatlar olmak üzere kanat profili parçalarının alt ve üst yüzeyleri arasında basınç farkı oluşturması ile havada tutunarak yükselebilen ve ilerleyebilen motorlu hava taşıtına uçak denir. Ulaşım bakımından en rahat ve vazgeçilmezler arasında yer alan uçak eş anlamlısı olan kelime de bu kapsamda merak edilenler arasında yerini alıyor. Günümüzün en önemli taşıt araçları arasında ilk sırada yer alan uçak eş anlamlısı nedir? Uçak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Uçak eş anlamlısı olan kelime, daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelime olarak bilinir. Uçak eş anlamlısı olan sözcük, günümüzde gücünü yitirmiş sözcükler arasında yerini alır. Bu kelime yerine dilimizde daha çok uçak kelimesi tercih edilmektedir. Bu kapsamda; uçak eş anlamlısı nedir, hangi sözcüktür?

UÇAK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Uçak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "tayyare" sözcüğüdür. Tayyare sözcüğü, günümüzde etkisini yitirmiş bir kelime olarak bilinirken daha çok eski zamanlarda kullanılan sözcükler arasında yerini almaktadır. Tayyere kelimesi yerine dilimizde uçak kelimesinin kullanımı daha yaygın olmakla birlikte okunuşları ve yazılışları farklı olsa da anlamları aynı olan iki kelime olarak bilinirler.

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Uçak Eş Anlamlısı – Uçak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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