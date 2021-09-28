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Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:27 Son Güncelleme: 28.9.2021 14:27

Uçurum Eş Anlamlısı – Uçurum Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Uçurum Eş Anlamlısı – Uçurum Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Bir yüzeyin bitimini ve yüksek köşeyi ifade eden uçurum kelimesi hem günlük konuşmada sıkça kullanılmaktadır. Gerek cümle içerisindeki uyumu gerekse kelime çeşitliliği için yer yer eş anlamlı kelimelere başvuruluyor. Bu nedenle de uçurum eş anlamlısı vatandaşlar tarafından zaman zaman araştırılıyor. Başta TDK olmak üzere çeşitli sözlük tanımlarına göre uçurum eş anlamlısı nedir? Aşağıda, uçurum kelimesinin aksi manasını ifade etmek için kullanabileceğiniz uçurum eş anlamlısı ve tanımı yer alıyor.

Günlük konuşmalarda ve yazı dilinde uçurum kelimesi yaygın olarak kullanılıyor. Konuşmalarda veya yazı içerisinde kelime çeşitliliği için aynı kelimenin sürekli kullanımından kaçınmak, konuşma ve paragrafları zenginleştiriyor. Bu nedenle de uçurum kelimesinin eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK sözlüğü ve farklı sözlüklerde uçurum kelimesinin tanımı ve uçurum eş anlamlısı bu noktada yardımınıza yetişiyor. Peki, sözlük tanımına göre uçurum eş anlamlısı nedir? İşte, uçurum kelimesi eş anlamlısı ve sözlükteki tanımı...

UÇURUM EŞ ANLAMLISI

Uçurumun kelimesinin eş anlamlı sözcük : Yar

UÇURUM NE DEMEK?

1. Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada dik yer, yar: Üç arkadaş, arabanın gidebileceği bütün köyleri, dereleri, uçurumları aradılar.-A. Gündüz.

2. mec. Felaketli sonuç: Bir gün bencileyin, bir uçuruma yuvarlanırsanız artık her şey burada bitti, sanmayınız. -M. Ş. Esendal.

3. mec. Büyük fark, ayrılık: Karargâhla siper arasındaki derin uçurumu bu kadar yakından sezmemiştim. -F. R. Atay.

  • Su değirmenlerinde, çarka çarpan suyun, içinde indiği eğimli kanal.
  • Uçurum Osm. varta (coğrafya)

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Uçurum Eş Anlamlısı – Uçurum Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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