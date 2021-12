Ultrason Kağıdında Yazan Crl’nin Anlamı Nedir? Crl Terimi Ne Demek?

Her yeni günle başka bir değişim ve gelişime uyanacağınız gebelik süreci boyunca aslında birçok farklı terim öğrenecek ve biraz da sağlık dünyasına giriş yapacaksınızdır. Sadece anne karnında bebeğin sağlığı değil sizin de sağlıklı bir gebelik dönemi yaşamanız için bilmeniz gereken şeyler çok fazla. Bunlar sakın gözünüzü korkutmasın. Bebeğin anne karnındaki gelişim sürecine bağlı olarak anne adayının hakim olması gereken bilgiler değişse de genel bilgilere her anne adayının hakim olması gerekmektedir. Bebeğin anne karnındaki gelişimini sadece doktor tarafından değil anne tarafından da büyük bir titizlik ile takip edilmelidir. İşte anne aday8ının ultrason terimlerini öğrenmesi ve bu terimlerin değer aralıklarını bilmesi bu yüzden önemli. Peki, ultrason kağıdında yazan her terime hakim olabilir miyiz? Şimdi size ultrason kağıdında yazan terimlerden biri olan CRL teriminin ne anlama geldiğini açıklayacağız.

Crl Terimi Ne Dedir? Anlamı Nedir?

CRL terimi ultrason kontrollerinde hem doktorunuzun hem de sizin en çok dikkat etmeniz gereken terimlerden biri olmalıdır. CRL terimi anne karnındaki bebeğin popo ve baş arasındaki mesafesinin ölçülmesi anlamına gelen terimdir ve aslında gelişim geriliğinin olup olmadığı bu terim üzerinden kontrol edilmektedir.

CRL teriminin hesaplanmaları ultrason ölçümlerinde hata payının en az olduğu ölçümlerdir. Bu ölçümler hamileliğin 7 ve 13.haftaları arasında yapılır, gebenin son adet görme hesabına göre gebelik haftası hesaplanır ve bebeğin gelişim süreci takip edilir. Bu şekilde de herhangi bir gelişim geriliğinin olup olmamasının fark edilmesi için önemli bir ölçümdür. Özellikle şüpheli gebeliklerde doktorun üzerinde durduğu bir ölçüm türüdür.