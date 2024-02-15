Uluslararası Acil İlk Yardım Sertifika Programını başarıyla tamamladılar

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, çok önemli bir sertifika programı başlattıklarını ifade ederek, "Kızılay Genel Başkan Yardımcımız ve Adana Başkanımız Ramazan Saygılı'ya süreçte gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederim. Her bireyin ilk yardım konusunda bilgi sahibi olması çok önemli ve biz Gündoğdu Vakfı olarak böyle bir programda olmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen Kızılay görevlilerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Kızılay Derneği Adana Şube Başkanlığı; Gündoğdu Topluluğu çalışanlarının acil durumlarda ilk yardım uygulamaları yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları için Temel İlk Yardım Eğitimi verdiler. Eğitim sonrasında Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği sınavları başarıyla tamamlayan Gündoğdu Vakfı personeli sertifikalarını almaya hak kazandılar. Eğitimler yıl boyunca devam edecek.