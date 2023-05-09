Üniversiteler bilimsel atağa geçti

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında geçen yıl imzalanan "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İşbirliği Protokolü" (ADEP) meyvelerini vermeye başladı. Araştırma üniversitelerine performanslarına göre kaynak aktarımı yapılan protokolle yükseköğretim kurumları birbirinden değerli toplam 539 bilimsel projeyi hayata geçirdi. Projeler arasında yerli kanser ilacı, Kırım Kongo aşısı, yeşil bina, siber güvenlik gibi çalışmalar bulunuyor. Projelerin birçoğu Anadolu'daki üniversiteler tarafından yürütülüyor.539 proje arasında özellikle tıp ve enerji alanındaki çalışmalar öne çıkıyor. Üniversitelerin başlattığı projelerden bazıları şöyle:Meme kanserinde kullanılan ve ücreti yaklaşık 20 bin TL olan ilacın yeni bir sistemle Türkiye'de üretilmesini öngören Ribosiklib Bileşiğin Yeni Bir Yöntemle Sentezi Projesi.Enerji depolama ile ilgili Elektrikli ve Yakıt Hücreli Araçlardaki Batarya ve Metal Hibrit Tank İçin Termal Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi Projesi.Yeni aşı teknolojisine ilişkin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı Kendi Kendine Replike Olan RNA Temelli Koruyucu Aşı Adaylarının Geliştirilmesi Projesi.Enerji tüketimini azaltacak PV/T Destekli ve Kurutma Ünitesine Sahip Yeni Tip Bir Neredeyse Sıfır Enerjili Fatura Ödemeyen Bina Tasarımı Projesi.Çok Amaçlı Zararlı Yazılım Tespit ve Önleme Yöntemi Geliştirilmesi (Siber Güvenlik) Projesi.İnce bağırsaktaki aşırı bakteri çoğalmasının nefes analizinden tespit edilmesini sağlayacak Soluk Havasından SIBO Teşhisi İçin Dielektrik Bariyer Deşarj (DBD) Plazma Dedektörü ve Optik Ölçüm Cihazının Geliştirilmesi Projesi.İlaçlara kolay erişimi sağlayacak Antikorpolimer Konjugatı Nano İlaç Geliştirilmesi Projesi.Müsilaj erken uyarı sistemi öngören Marmara Denizi Tavşan Adası Yakın Çevresinin Biyoçeşitliliğinin Hiperspektral/ Multispektral Uydu ve İHA Görüntülerinin Makine ve Derin Öğrenme Algoritmaları Kullanılarak Araştırılması Projesi.Web üzerinden görüntü ve hareketleri inceleyerek uzaktan takip ve tedavi yöntemi öngören Web Üzerinden Görüntü Tabanlı Hareket İnceleme Sistemi Destekli Telerehabilitasyon ve Evde Terapi Amaçlı (ARMxoHU) Dış İskelet Tasarımı: DMD (Duchenne Muscular Disthropy) ve MS (Multiple Sclerosis) Hastalığı Uygulamaları Projesi.Arı ürünlerinin yararlılığının artırılmasına yönelik Arı Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Bileşenlerin Farklı Enkapsülasyon Teknikleri ile Biyoyararlılığının Artırılması ve Fonksiyonel Ürün Eldesi Projesi.