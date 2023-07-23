Üniversitelere 1 milyon 111 bin kontenjan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarına ilişkin "Bu yıl önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin kontenjan belirlenmiştir. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dâhil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır" bilgisini verdi. YÖK olarak her adımda öğrencilerin yanında olduklarını belirten Özvar, öğrencilere iki program ya da yan dal yapmalarını tavsiye ederek, dijital okuryazarlık, kodlama ve yazılım alanlarına ilgi duyulmasını beklediklerini aktardı.Yükseköğretime olan talebin bir karşılığı olarak, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatan Özvar, Türkiye'nin 208 üniversitesi ile Türkiye'nin yeni yüzyılını inşa edecek öğrencilerini beklediğini kaydetti. Özvar, geçen yıla oranla YKS başvurularında yüzde 9'luk bir artış olduğunun altını çizerek "Her bireyin üniversiteye erişiminin hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizler de yükseköğretime olan erişimi artırmak ve daha kapsayıcı bir yükseköğretim anlayışı oluşturmak için veri temelli adımlar atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Depremzede adayların, ÖSYM tarafından belirlenen tercih sayısınca arzu ettikleri programlara hem depremzedelere ayrılan ek kontenjanlar üzerinden hem de genel kontenjandan tercih yapabileceklerine işaret eden Özvar, şöyle devam etti: "Depremzedelerimize tanımlı bu ek kontenjan, deprem bölgesinde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet olmak üzere 18 üniversitemizi kapsıyor. Bu vesileyle depremin meydana getirdiği yıkıcıyı etkiyi yükseköğretime erişim adına bir nebze olsun kolaylaştıracağımız inancındayız."YÜKSEKÖĞRETIM sistemi içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrenci bulunduğunu kaydeden Özvar, "Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir" dedi.