Üniversitelerin akademik performansları değerlendirildi

URAP'ın son beş yıllık akademik performans verilerine dayanarak hazırladığı Dünya Üniversiteler Sıralaması, altı akademik performans göstergesine dayanıyor.

Üniversitelerin; mevcut bilimsel verimliliğini, araştırma etkisini, son beş yıllık bilimsel verimliliğini, araştırma kalitesini ve uluslararası kabul görmesini ölçmeyi amaçlayan bu veriler ise son bir yıllık makale sayısı ile son beş yıllık atıf sayısı, toplam yayın sayısı, makale etki toplamı ve atıf etki toplamından oluşuyor. Araştırma, metodolojisi ile üniversitelerin imza attığı yayınların niceliğinin yanı sıra niteliğini ve etkinliğini de ölçüyor.

Türkiye ve dünya üniversitelerini sıraladığı listede; YDÜ'nün KKTC'nin en iyi üniversitesi olurken Türkiye'de genelde 17'inci, vakıf üniversiteleri arasında ise ikinci sırada yer almasını değerlendiren YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Türk yükseköğretiminin ikinci vakıf üniversitesi olarak 1988'den bu yana oluşturduğumuz köklü gelenek, deneyim ve bilinci bir stratejinin ürünü olan araştıran ve üreten üniversite vizyonumuzun sonuçlarının, bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından tescillenmesi son derece mutluluk verici" dedi.