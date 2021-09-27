Uslu Eş Anlamlısı Nedir? Uslu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'uslu' kelimesinin 4 tane eş anlamlısı vardır. Bu eş anlamlılar cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem kelime haznemizi zenginleştirir hem de beyin jimnastiği yapmamızı sağlar. Bulmacalarda da karşımıza çıkabilen uslu eş anlamlısı nedir?

USLU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Akıllı (Arapçadan dilimize geçen akıl kelimesinden türetilmiştir.)

Zeki (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Terbiyeli (Arapçadan dilimize geçen terbiye kelimesinden türetilmiştir.)

Uysal (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu dört kelime 'uslu' kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı oldukları için cümlede birbirlerinin yerine kullanılmasının bir mahsuru yoktur ve anlam bozukluğuna sebebiyet vermezler.

Uslu kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı "well-behaved" kelimesidir.

USLU KELİMESİNİN ANLAMI

Uslu kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre şunlardır:

Toplumu ve çevresini rahatsız etmeyen, edepli, yaramaz zıttı.

Uysal bir şekilde.

Akıllı, zeki.

USLU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Çok uslu bir kız olduğu için sessizce öğretmenini dinliyor, sınıf arkadaşları gibi derste başka şeylerle ilgilenmiyordu.

Bu köpeği uslandırmak için aylarca eğitmeye çalıştım ama başaramadım.

Çocukluğunda da oldukça uslu biri olduğunu biliyordum.

USLUNUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM