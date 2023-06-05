Uzakdoğu Sporu Aikido Nedir? Aikido Hareketleri ve İsimleri Nedir, Kuralları Neler?

Uzakdoğu sporu aikido nedir konusunda yorum yapabilmek için elbette bir takım aikido hareketleri ve isimlerine hâkim olmak gerekmektedir. Toplumda çokça rağbet gören ve ilgiyi her zaman üstünde tutmayı başaran aikido sporu hakkında en çok sorulanlardan biri de aikidonun amacı nedir sorusu olarak bilinmektedir. Peki ya aikido nasıl bir spor dalıdır? Aikidonun gerçekten de özel bir spor dalı olduğu öğrendikten sonra çoğu kişinin kabul ettiği bir şeydir.

Aikido Nedir?

Aikido, pek çok dövüş sanatından etkilenmiştir ve o dövüş sanatlarının tekniğini de kendi içerisinde barındırmaktadır. Japon kökenli bir "savunma" sanatı olan Aikido 20. Yüzyılın başlarında Morihei Ueshiba (O-Sensei) tarafından geliştirilmiştir.

Kelime kökeni açıldığında aikido sporu daha net tanımlanabilir. "Ai" eki birlik demektir. "ki" enerji, "do" ise yol demektir. Yani toparlayacak olursak, aikido birlik ve uyum yolunu ifade etmektedir. Bu nedenle aikidonun bütün ve kapsamlı bir spor olduğu sonucunu çıkartmak mümkündür.

Aikido Nasıl Bir Spor Dalıdır?

Aikido, üst başlıkta da belirtildiği gibi aslında bir savunma sanatıdır. Aikidoda saldırganlığı engellemek ve yok etmek amaçlanmaz. Tam tersi bu vahşi dürtülerin enerjisinden faydalanarak karşı tarafı etkisiz hale getirmeyi hedeflemektedir. Yani aikido kuvvetli ya da çok seri darbelere karşı hızlı ve etkili bir savunma sağlamaktadır.

Aikido da teknikler saldırıya karşı nasıl savunma yapılacağı üzerinedir. Karşıdakinin yönü ve enerjisi kullanılarak aikidocu kendi avantajını sağlar. Tüm her şeyin sonunda aikidocu rakibini uyumlu ve dengeli hareketler sergileyerek etkisiz hale getirir.

Aikidonun Amacı Nedir?

Aikido dövüş sırasındaki agresifliği yok etmek, barışçıl bir çözüm üretmek ve uyumu yakalamak ister. Kişi hem kendini hem başkalarını korur. Saldırganlık dururken savunma yapar ve sevgi, anlayış ve bütünlüğü temsil eder. Bu b akış açısıyla aikido aslında bir spor olmanın yanında felsefi de bir eylemdir. Yalnızca fiziksel bir aktivite değil, zihinsel de bir aktivitedir. Aikido, kişinin ruhsal gelişimine olağanüstü katkılarda bulunur.

Aikido Hareketleri ve İsimleri

Aikido hareketleri pek değişkenlik göstermez. Genellikle aikido hareketlerie dönme, atma, kilitleme ve yuvarlama biçimindedir. Bunları uygularken saldırganın hareketlerini kısıtlamak yerine karşıdakinin enerjisini kontrol altına alıp yönlendirme esas alınır. Amaç rakibe zarar vermek değil onu etkisiz hale getirmek ve uyumu bulmaktır. Beden, doğal hareketlerini kullanarak merkezi dengeyi korur ve içsel enerjisini geliştirir.

Aikido Kuşak Sıralaması

Kuşak seviyesi beyazdan siyaha gittikçe gelişir. Beyaz en alt siyah ise en üst seviye kuşaktır.