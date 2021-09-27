Üzüntü Eş Anlamlısı Nedir? Üzüntü Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan üzüntü kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlıları cümle içinde üzüntü yerine kullanılabilmektedir. Anlamdaş odlukları için herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz. Peki, üzüntü eş anlamlısı nedir?
ÜZÜNTÜ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
- Acı (Öz Türkçe bir kelimedir.)
- Elem (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
- Tasa (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
- Teessür (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
- Keder (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
- Kahır (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
- Istırap (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
Bu kelimeler üzüntü kelimesinin eş anlamlısıdır. Aynı anlama geldikleri için cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilen bu kelimeler cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmazlar.
Üzüntü kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı "sadness", "sorrow" ve "grief" kelimeleridir.
ÜZÜNTÜ KELİMESİNİN ANLAMI
Üzüntü kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:
- Olması istenmeyen olaylardan doğan gam, teessür ve ruh tedirginliği.
ÜZÜNTÜ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
- Yüzünü bu kadar düşüren üzüntüsünü paylaşması için ona adeta yalvardım.
- Üzüntü içinde kıvranıyor, kimseye derdini açamıyordu.
- Üzüntülü yıllar geride kalmış, huzurlu bir hayata başlamıştı.
ÜZÜNTÜNÜN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
- Hayatın acı bir tarafı da var elbette.
- Acı biber yemekten hiç hoşlanmıyorum.
- Elem bir haber almasıyla birlikte yere yıkıldı.
- Çektiği elem onu meczup etmişti.
- Eve biraz geç kalsam annem tasalanmaya başlardı.
- Babasına teessürle başından geçen olayı anlatmaya başladı.
- Bu aşkın kederi bana çok ağır geliyor.
- Onun kahrını benden başka kimse çekmezdi.
- Yaşadığı olaylar yüzünden çektiği ıstırabı hayal bile edemiyordum.