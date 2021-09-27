Üzüntü Eş Anlamlısı Nedir? Üzüntü Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan üzüntü kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlıları cümle içinde üzüntü yerine kullanılabilmektedir. Anlamdaş odlukları için herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz. Peki, üzüntü eş anlamlısı nedir?

ÜZÜNTÜ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Acı (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Elem (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Tasa (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Teessür (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Keder (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Kahır (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Istırap (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu kelimeler üzüntü kelimesinin eş anlamlısıdır. Aynı anlama geldikleri için cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilen bu kelimeler cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmazlar.

Üzüntü kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı "sadness", "sorrow" ve "grief" kelimeleridir.

ÜZÜNTÜ KELİMESİNİN ANLAMI

Üzüntü kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:

Olması istenmeyen olaylardan doğan gam, teessür ve ruh tedirginliği.

ÜZÜNTÜ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Yüzünü bu kadar düşüren üzüntüsünü paylaşması için ona adeta yalvardım.

Üzüntü içinde kıvranıyor, kimseye derdini açamıyordu.

Üzüntülü yıllar geride kalmış, huzurlu bir hayata başlamıştı.

ÜZÜNTÜNÜN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM