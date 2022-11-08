Vali sözünü tuttu, Ayşenur okula döndü

Vali Aydoğdu, 2020 yılında Aksaray'da göreve başlamasının ardından köy ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kargın köyüne giderek incelemelerde bulunmuştu. Burada tarlada karşılaştığı ve maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakan 9. sınıf öğrencisi Ayşenur Göktaş ile sohbet eden Vali Aydoğdu, ağlamaya başlayan kıza "Ağlama! Sakın Ağlama! Sen okuyacaksın. Seni biz okutacağız" demişti. Vali Aydoğdu bu sözünü yerine getirdi ve devlet olarak Ayşenur'a sahip çıkıldı. Bugün o Ayşenur 11'inci sınıfa gidiyor ve üniversiteye hazırlanıyor.
'ONU YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Ayşenur Göktaş'ın eğitim hayatını yakından takip eden Vali Aydoğdu, Atatürk Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıfta okuyan Ayşenur'u kaldığı okula ait yurtta ziyaret etti. Ayşenur'un okuduğunu görmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Aksaray iline 2 yıl önce gelmiştim. Bir Temmuz günüydü. İlk köy ziyareti için Kargın köyüne goji berry üretimi için gitmiştik. Ayşe ile orda tanıştık. Ve Ayşe bize okumak istediğini söylemişti, gözyaşlarımızı gözyaşlarına katarak. Çocuklarımızı okutmamız lazım, özellikle kız çocukları. Ayşe'ye sen okuyacaksın demiştim. Bugün aradan iki yıl geçti ve Ayşe 11'inci sınıfta. 2022 Kasım soğuğunda, gün doğmadan kaldığı yurda gittik. Beklemiyordu bizi, ansızın çıktık karşısına. Heyecandan elleri titriyordu, yutkundu, yine doldu gözleri. Gerçekten Ayşe'yi burada görmek, mutlu görmek ve okuyor görmek tarif edilemez bir duygu. Okul idaresinden ve öğretmenlerden durumu ile ilgili bilgi aldık. Onu yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.
'HAYAT BOYU YANINDA OLACAĞIM'
Bir hayata dokunmanın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini vurgulayan Vali Aydoğdu, "İnsan hayatta şunu anlıyor; Bir hayata dokunmak, iyilik yapmak, güzellik yapmak, hiçbir zaman boşa gitmiyor. Ayşe'yi burada öğretmenleriyle, öğrenci arkadaşıyla mutlu, huzurlu ve eğitim öğretim faaliyetinin içinde görmek bizleri inanılmaz mutlu etti. Ayşe'nin başarıları daim olsun. Hayat boyu yanında olacağım" dedi.
'OKUYAMAYAN ÇOCUKLARA MODEL OLMAK İSTİYORUM'
Hemşire olmak istediğini Ayşenur Göktaş, "Bulunduğumuz çevrede maddi imkansızlıklar, ulaşım sorunu, barınma ihtiyacı ve kültürel yaşantının etkisiyle kız çocukları okuyamıyor. Ben valimizin de desteğiyle okumak, üniversiteyi kazanmak ve hemşire olmak istiyorum. Aynı zamanda okuyamayan çocuklar için bir model olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.