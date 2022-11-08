Vali sözünü tuttu, Ayşenur okula döndü





'ONU YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ayşenur Göktaş'ın eğitim hayatını yakından takip eden Vali Aydoğdu, Atatürk Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıfta okuyan Ayşenur'u kaldığı okula ait yurtta ziyaret etti. Ayşenur'un okuduğunu görmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Aksaray iline 2 yıl önce gelmiştim. Bir Temmuz günüydü. İlk köy ziyareti için Kargın köyüne goji berry üretimi için gitmiştik. Ayşe ile orda tanıştık. Ve Ayşe bize okumak istediğini söylemişti, gözyaşlarımızı gözyaşlarına katarak. Çocuklarımızı okutmamız lazım, özellikle kız çocukları. Ayşe'ye sen okuyacaksın demiştim. Bugün aradan iki yıl geçti ve Ayşe 11'inci sınıfta. 2022 Kasım soğuğunda, gün doğmadan kaldığı yurda gittik. Beklemiyordu bizi, ansızın çıktık karşısına. Heyecandan elleri titriyordu, yutkundu, yine doldu gözleri. Gerçekten Ayşe'yi burada görmek, mutlu görmek ve okuyor görmek tarif edilemez bir duygu. Okul idaresinden ve öğretmenlerden durumu ile ilgili bilgi aldık. Onu yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.