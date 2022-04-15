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Giriş Tarihi: 15.4.2022 09:21 Son Güncelleme: 15.4.2022 09:21

Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Renkli gözlü kedileri ve bol çeşitli kahvaltısı ile meşhur Van, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Hayvancılık ve tarım, bölge için temel geçim kaynağıdır. Doğu Anadolu’nun en kalabalık şehridir ve sanayisi ile 3. sıradadır. Büyükbaş hayvancılıkta ilk sıralarda olan Van, Türkiye’de en çok küçükbaş üretilen iller arasında ikinci sırada yer alır.

Yükseltisi nedeniyle, şehirde ekilip biçilebilecek alan sayısı azdır. Buna ek olarak iklim koşulları çok zorludur. Kış mevsiminin uzun sürdüğü Van, 5-6 ay karın ve soğuğun etkisi altında kalır. Bu yüzden tarım çalışmaları için en ideal yer, Van Gölü civarıdır. Deniz seviyesine yakın olması, bu bölgenin daha ılık ve tarıma elverişli olmasını sağlar. Van'da en çok yetiştirilen meyve ve sebze arasında, buğday, arpa, çavdar, fasulye, şekerpancarı, patates, domates, taze fasulye, karpuz, kavun, elma, armut, kayısı ve ceviz vardır.

Van Ve İlçeleri

Van, tarihte çok farkı medeniyetler tarafından yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır. Eski adı 'Tuşba' olan Van sırasıyla, Hurriler, Urartular, Medler, Sasaniler, Bizanslılar, Rumlar, Ermeniler, Türkmenler, Selçuklular, Safeviler ve son olarak Osmanlı Devleti topraklarının bir parçası olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlığı döneminde alınmıştır. Bu anlamda Van, kültürel ve tarihi açıdan engin bir geçmişe ve değere sahiptir.

Her yıl ülkemizden, İran'dan, Azerbaycan'dan ve diğer komşu ülkelerden ziyaretçi akınına uğrar. Birbirinden güzel hediyelik eşyaları, dokuma ürünleri, etnik desenli kumaşları ve tabi ki serpme kahvaltısı turistleri cezbeder. Van'da gezilecek en ünlü yerler, Van Kalesi, Van Gölü, Akdamar Adası ve Kilisesi, Van Müzesi, Van Kedi Evi, Muradiye Şelalesi, Şeytan Köprüsü, Hoşap Kalesi ve Ayanıs Sahilidir.

Van İlçeleri Kaçtır?

Van'ın 13 ilçesi vardır, bu ilçeler alfabetik sıraya göre şunlardır:

  • Bahçesaray
  • Başkale
  • Çaldıran
  • Çatak
  • Edremit
  • Erciş
  • Gevaş
  • Gürpınar
  • İpekyolu
  • Muradiye
  • Özalp
  • Saray
  • Tuşba

Van'ın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Şehrin toplam nüfusu 1.148.622 milyondur ve yüzölçümü 20,921 km²'dir. İpekyolu, nüfusun en kalabalık olduğu ilçedir. Bahçesaray, Van'ın en düşük nüfusa sahip ilçesidir. Gürpınar en büyük, Bahçesaray ise en küçük topraklı ilçedir.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Bahçesaray

13.936

500,062

Başkale

47.947

2.714,608

Çaldıran

61.625

1.376,359

Çatak

19.376

2.008.022

Edremit

128.555

780,019

Erciş

173.606

1.801,176

Gevaş

27.442

813,988

Gürpınar

33.791

3.976,445

İpekyolu

339.952

946,072

Muradiye

47.971

933,723

Özalp

63.270

1.402,455

Saray

20.224

938,275

Tuşba

163.320

1.087,2

Van'ın Merkez İlçeleri Hangileridir?

Bir büyükşehir belediyesi olan Van'ın merkez ilçeleri, Edremit, İpekyolu ve Tuşba'dır.

Van İlçeler Haritası

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Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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