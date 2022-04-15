Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Yükseltisi nedeniyle, şehirde ekilip biçilebilecek alan sayısı azdır. Buna ek olarak iklim koşulları çok zorludur. Kış mevsiminin uzun sürdüğü Van, 5-6 ay karın ve soğuğun etkisi altında kalır. Bu yüzden tarım çalışmaları için en ideal yer, Van Gölü civarıdır. Deniz seviyesine yakın olması, bu bölgenin daha ılık ve tarıma elverişli olmasını sağlar. Van'da en çok yetiştirilen meyve ve sebze arasında, buğday, arpa, çavdar, fasulye, şekerpancarı, patates, domates, taze fasulye, karpuz, kavun, elma, armut, kayısı ve ceviz vardır.

Van Ve İlçeleri

Van, tarihte çok farkı medeniyetler tarafından yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır. Eski adı 'Tuşba' olan Van sırasıyla, Hurriler, Urartular, Medler, Sasaniler, Bizanslılar, Rumlar, Ermeniler, Türkmenler, Selçuklular, Safeviler ve son olarak Osmanlı Devleti topraklarının bir parçası olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlığı döneminde alınmıştır. Bu anlamda Van, kültürel ve tarihi açıdan engin bir geçmişe ve değere sahiptir.

Her yıl ülkemizden, İran'dan, Azerbaycan'dan ve diğer komşu ülkelerden ziyaretçi akınına uğrar. Birbirinden güzel hediyelik eşyaları, dokuma ürünleri, etnik desenli kumaşları ve tabi ki serpme kahvaltısı turistleri cezbeder. Van'da gezilecek en ünlü yerler, Van Kalesi, Van Gölü, Akdamar Adası ve Kilisesi, Van Müzesi, Van Kedi Evi, Muradiye Şelalesi, Şeytan Köprüsü, Hoşap Kalesi ve Ayanıs Sahilidir.

Van İlçeleri Kaçtır?

Van'ın 13 ilçesi vardır, bu ilçeler alfabetik sıraya göre şunlardır:

Bahçesaray

Başkale

Çaldıran

Çatak

Edremit

Erciş

Gevaş

Gürpınar

İpekyolu

Muradiye

Özalp

Saray

Tuşba

Van'ın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Şehrin toplam nüfusu 1.148.622 milyondur ve yüzölçümü 20,921 km²'dir. İpekyolu, nüfusun en kalabalık olduğu ilçedir. Bahçesaray, Van'ın en düşük nüfusa sahip ilçesidir. Gürpınar en büyük, Bahçesaray ise en küçük topraklı ilçedir.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Bahçesaray 13.936 500,062 Başkale 47.947 2.714,608 Çaldıran 61.625 1.376,359 Çatak 19.376 2.008.022 Edremit 128.555 780,019 Erciş 173.606 1.801,176 Gevaş 27.442 813,988 Gürpınar 33.791 3.976,445 İpekyolu 339.952 946,072 Muradiye 47.971 933,723 Özalp 63.270 1.402,455 Saray 20.224 938,275 Tuşba 163.320 1.087,2

Van'ın Merkez İlçeleri Hangileridir?

Bir büyükşehir belediyesi olan Van'ın merkez ilçeleri, Edremit, İpekyolu ve Tuşba'dır.

Van İlçeler Haritası