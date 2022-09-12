Velilerden yardımcı kaynak ve uyum eğitimi teşekkürü

Buyıl ilk kez uygulanan uyum eğitimi haftası ve ilk kez sıralara ücretsiz ders kitaplarına ek olarak konulan yardımcı kaynak kitaplar velileri çok memnun etti. Çocuğu birinci sınıfa başlayan veliler, okula uyum süreci haftasında verilen eğitimlerin çocuklarının kişisel gelişimlerine katkı sağladığını, kendilerini rahatlattığını ifade etti. Bu sene ilk kez verilen 130 milyon yardımcı kaynak kitabında son derece faydalı olduğunu aktaran veliler, SABAH'a memnuniyetlerini anlattı:Birçok şey öğrendiğimiz uyum haftasından sonra okula koşarak geldik.Çocuklarımız uyum haftası sayesinde okulu tanıdı. O yüzden okulun ilk günü kalabalıktan etkilenmedi.Uyum haftasında çocuk sınıfını gördü, arkadaşlarını tanıdı.Test ve soru bankalarının veriliyor olması çok önemli.Yardımcı kaynaklar maddi açıdan elimizi hafifletecek. Devletin uygulaması güzel.Yardımcı kaynakların ücretsiz sunulması bizi rahatlatacak. Sağdan soldan duyup iyi olduğunu düşündüğümüz kaynakları alıyorduk. Şimdi bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları belirlemesi daha faydalı.Çocukların temiz ve sağlıklı ortamda devam etmeleri için bakanlık okul binalarını yenilemiş.Binalarda fiziki koşullar iyileştirilmiş, yapılanlar çocuklara artı fayda sağlıyor.