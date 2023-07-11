Velilerin okul mesaisi

LiselereGeçiş Sınavı'nın (LGS) puanlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerle birlikte veliler de tercihler öncesi okulları gezerek inceledikleri yeni bir maratona başladı. Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni ziyarete gelen veli ve öğrenciler okul müdüründen bilgi aldı. 483 puan ile 0.88 yüzdelik dilime giren İhsan Utku Karaman ile ailesi "Puanlar açıklanınca okulları incelemeye başladık. 3 okul gezdik" dediler. Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne gelen bir diğer öğrenci Hanife Yaren Aslan'ın babası Cihan Aslan da "Kızım 480 puan ile 1.30'luk dilime girdi. Kızımın iyi bir okulla ülkesine faydalı olmasını istiyorum" diye konuştu. Beşiktaş Anadolu Lisesi Müdürü Ziya Uluçay ise, "Öğrenci ve veliler İstanbul'daki gözde okulları geziyor. Ailelere bilinçli tercih yapmalarını ve yüzdelik dilimlere dikkat etmelerini öneriyorum" açıklamasında bulundu.