Vergi Müfettişleri Derneği’nden PGA Akademi’ye başarı ödülü

2014 yılında eğitim danışmanlığı, proje geliştirme, istihdam ve dijital pazarlama alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulan uzaktan eğitim kurumu PGA Akademi, Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen II. Ulusal Vergi Yargısı Sempozyumu'na katılım gösterdi. İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyum büyük ilgi gördü.

UZMANLAR BİR ARADA

Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Ahmet Halis Başli, Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı Doç. Dr. Osman Sarıaslan, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin ve Vergi Denetim Kurulu Başkanı Murat Selçuk Taşkıran konuşmalarıyla sempozyuma katkı sağladı. Değerli bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte alanında uzman isimler fikir alışverişinde bulundu.

ÖDÜLÜ DR. HARUN ACAR ALDI

II. Ulusal Vergi Yargısı Sempozyumu'nda katkılarından dolayı PGA Akademi'ye başarı ödülü takdim edildi. Ödülü PGA Akademi'nin kurucusu Dr. Harun Acar aldı. PGA Akademi CEO'su Dr. Murat Gezer de sektöre büyük fayda sağlayan etkinlik için Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Ahmet Halis Başli ve dernek yönetimine teşekkürlerini iletti.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"