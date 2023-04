WP Ne Demek, Açılımı Nedir? GG WP Neyin Kısaltması Ve Anlamı Ne Demek?

Açılımı 'well played' olan bu tabir Türkçede, 'iyi oynadı' anlamına gelir. Oyundaki yenilgiyi olgun bir şekilde karşılayan kişi, karşı tarafın zaferini kutlamak ve hakkını vermek için bu kısaltmadan yararlanır. Aynı zamanda bu ifade, ironik bir şekilde tam tersi bir durumda da kullanılabilir. Kötü bir oyuncu oyunda ilerlemek için geçmesi gereken aşamaları tamamlayamıyor veya oyunda beceriksiz bir şekilde başarısız oluyorsa, alaycı bir şekilde 'iyi oynadı' denilir. Tabi bu daha çok samimiyeti olan insanların ve yakın arkadaşların birbirlerine yaptıkları bir espridir.

WP Ne Demek?

Günümüzde en popüler oyunlar arasında yer alan League of Legends, WOW, Minecraft veya Clash of Clans gibi çoklu oyunculu oyunların kendine has bir dili vardır. Oyun sırasında hızlı olmak önemlidir ve bu yüzden sohbet bölümünde olabildiğince hızlı yazışmak gerekir.

İşte tam bu noktada kısaltmalar devreye girer. Bu tarz oyunlar ile ilgilenenlerin, muhtemelen oyun sohbetinde en çok duydukları kısaltmalar WP veya GG'dir. Yeni başlayanlar için merak konusu olan bu terimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmak yanlış kullanımı büyük ölçüde önler.

İngilizce kökenli bir ifade olan WP'nin açılımı 'well played'dir. Dilimizde bu cümlenin karşılığı 'iyi oynadı'dır. Oyuna başlarken birbirlerine iyi şans dileyen oyuncular, GG veya GL kısaltmasını kullanır. Sonuç olarak mağlup olan taraf ise WP kısaltmasını tercih eder. Rakibi veya takım içindeki kişileri tebrik ve takdir etmek anlamına gelen bir saygı göstergesidir.

Bazı oyuncular ise çoklu oynanan oyunlara başlarken diğer kişilere şans dilemek için 'GL' ifadesini kullanır. İngilizcedeki açılımı 'good luck' olan bu cümle, 'iyi şanslar' demektir. Aynı şekilde 'HF' kısaltması da tercih edilebilir. Türkçede 'iyi eğlenceler' anlamına gelir ve açılımı 'have fun'dır.

GG WP Ne Demek?

GGWP iki ayrı kısaltmanın birleşmiş halidir. İngilizcedeki açılımları 'good game' ve 'well played'dir. Bu kısaltma Türkçede, 'iyi oyun, iyi oynandı" anlamına gelir. GGWP kısaltması, bir futbol maçı, masa oyunu veya özellikle çoklu oyunculu çevrimiçi oyunlarda kazanan kişiyi kutlamak amacı ile kullanılır. Farklı durumlara göre 'iyi oyun, iyi oynayan' anlamına da gelir.

Oyun tutkunları bu ifadeleri genellikle, Twitter'da ve Facebook'ta hashtagler ile sıkça paylaşır. #GGWP şeklinde, oynanan oyun ile ilgili sayfalarda ve topluluklardaki paylaşımlarda mutlaka bu hashtaglere rastlanır. Ayrıca yaygın olarak #GG ve #WP biçiminde de yazılır.

Çevrimiçi oyunların sonunda GGWP, diğer oyuncuları çabalarından ötürü tebrik etmeye yardımcı olur. Günümüzde oyuncuların iletişim için yaygın olarak faydalandığı uygulamalar olan Twitch ve Discord'da bu kısaltmalar çok popülerdir. GG ve WP hem kazanan, hem de kaybeden tarafından kullanılabilir.

GGWP internet bağlantısı gerektiren oyunların başlangıcında, oyuncular tarafından yaygın olarak kullanılan 'GLHF' (İyi Şanslar, İyi Eğlenceler) ile sıkça karıştırılır.

GGWP'nin konuşma dilinde bir cümlenin içinde bulunması doğru değildir. Fakat yurt dışında konuşma diline de geçen bu terim, kurnaz bir kişinin çıkarcı hareketlerini ironik bir biçimde tebrik etmeyi de sağlar. Ancak temelde konuşma için değil, yazı dilinde zamandan tasarruf etmek için tercih edilir.

'İyi bir oyundu" ve 'iyi oynandı' anlamlarına sahip GG ve WP, oyun dünyasında en çok görülen ifadelerdir.

WP Nedir?

WP kısaltması 'iyi oynandı' anlamını taşır. Bir oyunun sonunda sadece arkadaşların değil, aynı zamanda rakiplerin de performanslarını takdir etmek için yazılır. Hatta çoğunlukla GGWP şeklinde tercih edilir. Sanal ortamda yapılan dostane bir el sıkışmadır.