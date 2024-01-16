Yapay zekâ üniversite müfredatında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) "Yapay Zekâ Zirvesi" düzenlendi. Zirve kapsamında BTK ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında önemli bir işbirliği protokolüne de imza atıldı. İki kurum arasındaki ortaklık ile BTK Akademi'nin eğitim altyapısının üniversitelerle paylaşımı sağlandı. Üniversitelerin ders havuzuna dâhil edilecek olan BTK Akademi eğitimleri, tüm öğrencilerin yapay zekâ alanında temel düzeyde de olsa bilgi sahibi olmasına imkân sunacak. Bakan Uraloğlu zirvede yaptığı konuşmada "3 sanayi devrimini kaçırdık, 4'üncüsünü kaçırmaya niyetimiz yok. Yapay zekâ endeksine göre ülkemiz 193 ülke arasında 47'nci sırada yer alıyor. Girişimcilerimizin yüzde 18.5'i yapay zekâ teknolojilerini kullanıyor. BTK ve YÖK arasındaki protokol, ulusal yapay zekâ stratejimize büyük katkı sağlayacaktır'' dedi.YÖK Başkanı Erol Özvar ise "Bu protokol sayesinde BTK Akademi tarafından verilen derslerin üniversitelerimizin müfredatlarına dâhil edilmesini ve bu derslerin kredilendirilmesini planlamaktayız. BTK Akademi dersleri öğrenciler tarafından çevrimiçi veya çevrimdışı olarak takip edilecek, sınavlar ise üniversitelerimizde yüz yüze şekilde gerçekleştirilecektir. Bu, Türk yükseköğretim tarihinde bir ilk adımı ifade ediyor" diye konuştu.