Yapay zekâ yükseköğretimle iç içe olacak

YükseköğretimKurulu'nca, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Yükseköğretimde Üretken Yapay Zekâ: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı" düzenlendi. 28 üniversiteden bilgisayar, yazılım, elektrik elektronik, yapay zekâ ve veri mühendislikleri, hukuk, tıp, güzel sanatlar, iletişim ve eğitim alanlarından 55 akademisyenin katıldığı çalıştayda yapay zekânın kullanımına yönelik hususlar ele alındı. YÖK'ün yapay zekâ çalışmalarına ilişkin konuşan Başkan Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu sene mümkün olursa 10 civarında yeni program açmayı planlıyoruz. Lisans veya ön lisans programlarının bir kısmı, yapay zeka veya onun öncesi yazılımlarla buluşturulursa öğrencilerimiz mezuniyet sonrası daha fazla istihdam imkanı yakalayabilir. Yapay zeka ve iletişim olmak üzere iki alanın, yükseköğretimde ön lisans ve lisans programlarında iç içe olması gerek" ifadesini kullandı. Başkan Özvar, Yükseköğretim alanında yapay zekanın çok etkin kullanımının sadece araştırmalar bakımından değil, eğitim bakımından da çok önemli fırsatlar sağlayacağını söyledi.