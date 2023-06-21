Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’den Gündoğdu Vakfı’na teşekkür

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i makamında ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vakfın eğitim ile birlikte sosyal ve kültürel konularda da öne çıktığını vurgulayan Dr. Gündoğdu, "Vakfımız üreten kadınlarımızın yanında yer alıp kadın kooperatiflerimize destek olmaktadır. Valimiz Dr. Süleyman Elban beyefendinin de destekleri ile tarihi Büyüksaat'te bulunan tarihi Tuzhan'ı Vakfımız bünyesinde restore edip yüzlerce özel kitabın yer aldığı Fikir ve Sanat Dükkanı haline getirdik. Adana'nın Kurtuluşu'nun 100. Yılı'na özel fotoğraf sanatçısı bir arkadaşımız ile Adana ve İlçelerinden fotoğrafların yer aldığı Kurtuluş Fotoğraf Sergisi açtık ve sergimizin binlerce öğrencimiz tarafından gezilip Adana'nın doğa harikalarını öğrenmelerine vesile olduk. Bünyemizde bulunan Dr. Gökhan Gündoğdu Müzemize ülkemizin en kıymetli ressamlarının eserlerini kazandırdık. Eğitim, Sanat, Kültür alanlarında ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise Adana'da 12 yıl görev yaptığını, iyi dostlar ve anılar biriktirdiğini vurguladı. Başsavcı Şahin, "Eğitim ile birlikte özellikle kadınlarımıza verdiğiniz destek çok anlamlı. Başta siz olmak üzere tüm ekibinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.