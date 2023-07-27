Yaşa Göre Kemik Kaynama Süresi - Gençlerde ve Yaşlılarda Kemik Kaynama Süresi Ne Kadar, Kaç Gün?

Kemikler yapı itibari ile kırılabilen ancak doğru müdahale sonucunda zamanla kaynayabilme özelliğine sahiptir. Kırılan kemiklerin kaynama süresi kemiğin bulunduğu yerden kişinin yaşına kadar birçok faktörden etkilenebilir. Halk arasında gençlerde ve yaşlılarda kemik kaynama süresi birbirinden farklı olduğu söylenir, bu söylem bazı tam olarak doğru yahut yanlış sayılmaz. Bu konuda en doğru bilgiyi arayanlar 'kırılan kemik kaç gün sonra kaynamaya başlar?' sorusunun yanıtlarını incelemelidir.

Kırılan Kemiğin Kaynama Süresi

Kırılan kemiğin kaynama zamanını belirleyen birçok etken vardır. Kırığın olduğu kemiğin bulunduğu yer, hareket kısıtlaması, erken ya da geç müdahale, kişinin kemik yapısı gibi etkenler kaynama süresini etkilemektedir. Genel olarak kırık bir kemiğin iyileşme süresi ortalama 2 hafta sonra başlar, 6-12 hafta arasında ise kırık kemik sertleşmiş yani kaynamış olur. Kemik iyileşirken üretilen proteinlerin üzerine kalsiyum çökerek sertleşme oluşur buna tıp dilinde 'sert kallus' denmektedir. Sert kallus oluştuktan sonra kemik hızla eski haline dönmeye başlar, kırığın oluştuğu günden itibaren 3-4 sonra kemik eski sağlığına dönmüş olur.

Yaşa Göre Kemik Kaynama Süresi Değişir Mi?

Halk arasında kırılan kemiğin kaynamasında hastanın genç ya da yaşlı olmasının büyük rol oynadığına dair bir görüş vardır. Ancak bu söylem tıpta pek mümkünü olan bir durum değildir, kemiğin kaynaması süresinde farklılık gösteren yaş grubu çocuklar ve yetişkinler şeklinde ele alınır. Herhangi bir yetişkin ile ileri yaşlı yetişkinin kemik kaynama süreleri arasında fark yoktur. Çocukların bedenler henüz gelişim evresinde olduğu için hücre üretimi tam verimli şekilde işlevini yerine getirmektedir, bu sebepten ötürü çocuklarda görülen kırıklar yetişkinlerdekine göre çok daha hızlı kaynamaktadır. Örnek vermek gerekirse, yetişkin hastalarda ortalama 6-8 haftada oluşan kaynama çocuk hastalarda 3-4 haftaya düşmektedir.