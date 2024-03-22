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Giriş Tarihi: 22.3.2024 09:50 Son Güncelleme: 22.3.2024 10:03

“Yaşlılık” her yönüyle ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen “2. Ulusal Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu”, YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyumda yaşlı sağlığı multidisipliner bir yaklaşımla ele alındı. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen sempozyumda, hücre yaşlanması, yaşlılık döneminde kronik hastalıklar, ülkedeki sağlık hizmetleri ve yaşlılarda ruh sağlığı başlıkları masaya yatırıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Yaşlılık” her yönüyle ele alındı

"2. Ulusal Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu"nun ilk oturumunda Prof. Dr. Tamer Yılmaz; "Neden Yaşlanıyoruz? Hücre Yaşlanması" başlıklı sunumu ile yaşlanmanın nedenlerini ele aldı. İkinci oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Dilay Necipoğlu "Yaşlı Bireylerde Yaygın Kronik Hastalıklar ve Yönetimi, Yaşlılıkta Kronik Hastalıkların Yaygınlığı ve Önemi", Yrd. Doç. Dr. Ezgi Bağrıaçık "Yaşlılık Döneminde Solunum Yolu ve Kalp-Damar Hastalıkları", Yrd. Doç. Dr. Nida Aydın ise "Kronik Hastalıklarda Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme" konularını ele aldı. Sempozyumun üçüncü oturumunda Dr. Gülcem Sala Razı, "Yaşlılarda Ruh Sağlığı" başlıklı bir sunum yaparken, son oturumda Dr. Ayşe Aydındoğmuş; "KKTC'de Yaşlılar için Sağlık Hizmetleri" başlıklı bir sunum yaptı.

Sempozyumda yaptığı konuşmada yaşlanan nüfusun artışıyla birlikte oluşan sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarına değinen YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, sağlık çalışanlarının ve özellikle hemşirelerin bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizdi. Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda da önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

YDÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ise yaptığı açılış konuşmasında; 'Yaşlılar Haftasının', yaşlanma ve sağlık konularında farkındalığın artırılması için son derece kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, "Yaşlı nüfusun artış hızıyla doğru orantılı olarak, yaşlanma ve yaşlı sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak son derece önemli" dedi.

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“Yaşlılık” her yönüyle ele alındı
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