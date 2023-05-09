Yaz okulları 3 Temmuz’da açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 4'üncü sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül arasında sürecek yaz okulları açılacağını bildirdi. Eğitim çalışmalarına afet bölgelerinde öncelik verilecek. Yaz okullarına yönelik detaylar şöyle:Okullar 16 Haziran'da kapanacak. Öncelikle afet bölgesindeki 11 ilde, ikinci dönemde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek.Öğrenci ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılma imkânı sağlanacak.Matematik ve İngilizce derslerinde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak. 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik yine bu tarihler arasında destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek.Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde bilim ve sanat alanlarında hazırlanan atölye programları çerçevesinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar öğrencilerin katılacağı yaz okulları açılacak.Afet bölgesinde şartları uygun olan okullar ile ülke genelindeki kurumların laboratuvar, EBA destek noktaları, spor salonları, kütüphane gibi binalar öğrencilerin kullanımına açık olacak.Okul öncesi eğitim çağında bulunan tüm öğrencilere yönelik anaokullarında ve anasınıflarda da yaz eğitimleri başlatılacak. SABAH