YDÜ ve KKTC CSO iş birliği protokolü imzaladı

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve KKTC CSO Şefi Ali Hoca'nın imzaları ile yürürlüğe giren protokol için düzenlenen imza törenine, KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı'nın yanı sıra YDÜ'den Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdoğan Ergün, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ ile Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erkan Sülün katıldı.

Düzenlenen kültür sanat etkinliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı da hedefleyen iş birliği kapsamında YDÜ, KKTC CSO'nun etkinliklerine salon ve tanıtım desteği verecek. Ayrıca YDÜ'nün sanatçı akademisyenleri ve öğrencileri de düzenlenecek sanatsal etkinliklerde aktif rol üstlenecek. İki kurum, ayrıca ortak konserler ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek ülkenin kültür sanat atmosferini güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edecek.

Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: "Ülkenin göz bebeği olarak gördüğüm KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile imzaladığımız iş birliği protokolü, bizim için özel bir yere sahip. Yakın Doğu Üniversitesi; sanatın hayatın içinde olduğu, dahası toplumu da içine çeken yaşayan bir kampüse sahip. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız ile gerçekleştireceğimiz proje ve etkinlikler de farklı sanat dallarının toplumumuzla daha güçlü bir şekilde buluşmasına olanak sağlayacak" dedi.

KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı ise, "İlk konserimizi dokuz yıl önce, tarihi bir gece ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nin salonunda vermiştik. Yakın Doğu Üniversitesi, sanat yolculuğumuzda her zaman yanımızda olarak bizlere müthiş bir ev sahipliği yaptı. Biz buraya 'salonumuz' diyoruz, bizim için çok değerli" diye konuştu.