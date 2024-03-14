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Giriş Tarihi: 14.3.2024 16:24 Son Güncelleme: 14.3.2024 16:31

YDÜ’de çalışan kadınların oranı yüzde 62’ye ulaştı

Sadece 22 erkek öğrenci ile eğitim hayatına başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük üniversitelerinden olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde 20 dekanlığın 10’unu kadınlar yönetirken; akademik kadronun yüzde 50’sini, idari kadroların yüzde 67’sini ve eğitim gören öğrencilerin yüzde 53’ünü kadınlar oluşturuyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YDÜ’de çalışan kadınların oranı yüzde 62’ye ulaştı

20 fakültesi ile eğitim veren Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitim, tıp, hemşirelik, veteriner hekimliği, sağlık bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, spor bilimleri, turizm ve ziraat fakülteleri ile öğrenci dekanlığını kadın dekanlar yönetiyor. Rektör yardımcılarından biri de kadın olan Yakın Doğu Üniversitesi'nde bilimsel üretimin önemli kaynaklarından araştırma merkezlerinin başkanları ve yüksekokul müdürleri arasında da kadınlar büyük bir ağırlığa sahip. Üniversitede eğitim gören öğrencilerin yüzde 53'ü de kız öğrencilerden oluşuyor.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Sağlıklı bir toplum yapısı için vazgeçilmez olan, bu bakış, başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere Yakın Doğu Oluşumu'nun her bir kurumunun temel değerlerinden biridir" ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde çalışanların yüzde 62'sinin kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Bugün, 7.500 kişilik geniş bir aile olan Yakın Doğu Oluşumu'nun da yüzde 65'ini kadınlar oluşturuyor" dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Yakın Doğu Üniversitesi'nde sadece kadınların değil, tüm öğrenci ve çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz. Bu yaklaşım ve sonuçları, toplumun her kesiminde eşitlik ve adaletin sağlanması yolunda bir örnek teşkil ediyor. İnsanların cinsiyetlerine göre değil, yeteneklerine göre değerlendirildiği ve bütün fırsatlardan aynı derecede yararlanma şansı yakaladıkları kurumların sayısının artması toplumsal dönüşümde büyük bir çığ etkisi yaratacaktır" diye konuştu.

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YDÜ’de çalışan kadınların oranı yüzde 62’ye ulaştı
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