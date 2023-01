YDÜ’de mezuniyet coşkusu

Törende, tüm fakülte dekanları adına Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu birer konuşma yaptı. YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın konuşmasının ardından ise mezun olan Türk öğrenciler adına Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Günay Ertoplaoğlu, uluslararası öğrenciler adına ise Hemşirelik Fakültesi mezunu Kehinda Titilayo duygularını paylaştı.

Mezun öğrencileri tebrik eden Vekili Prof. Dr. Şanlıdağ, "2023'ün ilk haftalarında hüznü ve mutluluğu iç içe yaşıyoruz. Sizleri, gelecek serüveninize atılmak üzere mezun ederken, mezun olduğunuz üniversitede büyük emekleri olan ve 23 yıldır rekörlüğümüzü yürüten Prof. Dr. Ümit Hassan Hocamızı geçen hafta kaybettik.

Kıymetli Hocamız, bu dünyadan göçerken bizlere son bir ders verdi. Yeniden hatırlattı ki hayat; hüzünler, mutluluklar, başarılar, başarısızlıklar ve daha pek çok karşıt duygu ve durumu iç içe barındırıyor. İşte bu nedenle ki, o an yaşadığınız his ne olursa olsun esiri olmadan, ilerlemenizi ve yürüyüşünüzü her zaman sürdürmeye odaklanın" dedi.