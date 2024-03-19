YDÜ’nün son 8 yılda desteklediği proje sayısı 262’ye ulaştı

Nitelikli araştırmacı kadroları ile yürüttüğü pek çok bilimsel çalışmayı ürüne dönüştüren YDÜ, araştırmacılarına projeleri için finansal destek sağlamaya devam ediyor. YDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, 2023'te başvuran projelerden 31'ine destek sağlama kararı aldı. Biri üniversite dışından olmak üzere en az iki hakem tarafından yürütülen değerlendirme süreci 2,5 ayda tamamlanan projeler için YDÜ Mütevelli Heyeti'nden bütçe onayı da alındı. Böylece YDÜ BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje sayısı son sekiz yılda 262'ye ulaştı.

YDÜ'nün bilimsel araştırmaları ürüne dönüştürerek toplumsal fayda üretme hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "2016'dan bugüne kadar araştırmacılarımızın 262 projesine finansal destek sağladık. Verdiğimiz desteklerle bilim insanlarımıza gerekli ortamı sağlayarak sahip olduğumuz misyonun gereğini yerine getirmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Desteklenen projelerin niteliğine dikkat çeken Prof. Dr. Günsel, "Destek verdiğimiz 31 projenin, özellikle sağlık ve mühendislik alanında önemli sonuçları olacak. Kanser araştırmalarından aşı çalışmalarına kadar geniş bir alanı kapsayan bu projeler dünya bilimine de büyük bir katkı sağlayacak. YDÜ Mütevelli Heyeti olarak araştırmacılarımızı desteklemeye ve bütün olanaklarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm akademisyenlere çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Bilimsel araştırma projelerinin nitelikli bir üniversite kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise "Nitelikli bilimsel araştırmaların sürdürülebilirliği bizim için büyük önem taşıyor. 31 yeni projeye daha finansal destek sağlama kararı, üniversitemizin araştırma ve bilimsel gelişime olan bağlılığının bir yansımasıdır" diye konuştu.