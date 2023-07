Yeni Aybüke’lerin yetişeceği okulda öğrencilere burs

Kozluk'ta ilk görev yaptığı okulda 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke öğretmen hafızalarda yer almaya devam ediyor. Aybüke öğretmenin şahadetinin ardından ismi verilen görev yaptığı okulda şimdi de yeni Aybüke'ler yetişiyor.

BAŞARILI 15 ÖĞRENCİYE BURS

Kozluk Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Eylül ayından itibaren LGS yerleştirme puanına göre Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesini tercih edip puanı yüksek olan ilk 10 öğrenci ile ara sınıflarda her sınıf seviyesi için yılsonu başarı ortalaması yüksek olan ilk 5 öğrenciye burs vereceklerini duyurdu. Yapılan duyuruda LGS tercih puanına göre yerleşip puanı yüksek ilk 10 kişiye 9 ay boyunca her ay bin TL, 10. 11. ve 12. sınıflarda yılsonu başarı ortalaması yüksek olan her sınıf seviyesi için ilk 5 kişiye 9 ay boyunca her ay bin TL burs verileceği belirtildi.