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Giriş Tarihi: 7.7.2023 17:00 Son Güncelleme: 7.7.2023 17:04

Yeni Aybüke’lerin yetişeceği okulda öğrencilere burs

Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adının yaşatıldığı okulu kazanan öğrencilere burs imkanı sağlanacak. Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesini tercih eden başarılı 10 öğrenciye ve ara sınıflarda okuyan başarılı 5 öğrenciye burs verilecek.

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Yeni Aybüke’lerin yetişeceği okulda öğrencilere burs

Kozluk'ta ilk görev yaptığı okulda 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke öğretmen hafızalarda yer almaya devam ediyor. Aybüke öğretmenin şahadetinin ardından ismi verilen görev yaptığı okulda şimdi de yeni Aybüke'ler yetişiyor.

BAŞARILI 15 ÖĞRENCİYE BURS

Kozluk Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Eylül ayından itibaren LGS yerleştirme puanına göre Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesini tercih edip puanı yüksek olan ilk 10 öğrenci ile ara sınıflarda her sınıf seviyesi için yılsonu başarı ortalaması yüksek olan ilk 5 öğrenciye burs vereceklerini duyurdu. Yapılan duyuruda LGS tercih puanına göre yerleşip puanı yüksek ilk 10 kişiye 9 ay boyunca her ay bin TL, 10. 11. ve 12. sınıflarda yılsonu başarı ortalaması yüksek olan her sınıf seviyesi için ilk 5 kişiye 9 ay boyunca her ay bin TL burs verileceği belirtildi.

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Yeni Aybüke’lerin yetişeceği okulda öğrencilere burs
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