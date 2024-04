Yeni müfredat ‘ezber’ bozacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ilgili paydaşların görüşlerini almak için askıya çıkarılan yeni müfredat ezberleyerek öğrenmeye son vermeyi amaçlıyor.Öğrencilere kalıcı bir öğrenmeyi sağlamak için hemen her derste atölye çalışmalarına yer verilecek. Derslerin yarısı öğrencilerin öğrendiklerine yorum katabilecekleri atölye çalışmalarıyla gerçekleştirilecek. Öğrencilerin aktif şekilde derslere katılımları sağlanacak. Müfredatta Türkçe'nin etkili kullanılması tüm derslerin ortak hedefi olarak belirlendi.Matematik dersi hemen hemen her sınıfta oldukça sadeleştirildi. Bazı konular müfredattan çıkarıldı. Matematik veriye dayalı çalışma, fen bilimleri ise bilimsel sorgulama becerisi olarak tanımlandı. Öğrencilerin en çok zorladığı matematik dersi yeni müfredatta oldukça sadeleştirildi. İhtiyaç temelli bir yaklaşım getirilen matematiğin korkulan değil sevilen, ezberlenen değil keşfedilen bir ders olmasına hizmet etmesi amaçlandı.İlkokul birinci sınıfta verilen kesirler, zaman, sıvı ölçme konuları ikinci sınıfa alındı. İlkokul birinci sınıflara, şipşak (nokta sayılama) sayma, şekil örüntüleri, kodlama ve algoritma aktiviteleri eklendi. Alan ölçme tamamen ilkokuldan kaldırıldı. Ortaokul müfredatında köklü işlemler gibi öğrencileri zorlayıcı içerikler liseye taşındı. Lisede, oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral müfredattan kaldırıldı. Kümeler ve mantık konuları diğer konulara entegre edilerek yeniden yapılandırıldı.5'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar bütün dil becerilerine eşit önem verildi, her bir beceri için atölye faaliyetleri tasarlandı. Metin türlerine daha önceki programlarda yer almayan "hiper metin, infografik, grafik simge, vlog, fragman, belgesel, dijital öykü" gibi türler dahil edildi. Türk Dili ve Edebiyatı, bilgi ve becerinin birlikte ele alındığı bir ders hüviyeti kazandı. Edebiyat atölyeleriyle, ezber bilgiden uzak durulacak.