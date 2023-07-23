Yeteneği zirveye taşıyan üniversite

Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatında 22 yılı geride bırakan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 76 ülkeye açılan başarılı mezunlarıyla fark yarattı. Yurt dışında kendi işini kuran ya da uluslararası şirketlerin gözdesi olan 500'ü aşkın İEÜ mezunu, yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek küresel çapta değer oluşturdu. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "En büyük zenginliğimiz, yetenekli ve girişimci gençlerimiz. Yeteneklerimizin küresel değer üretmesi için eğitimi çok önemsiyor, öğrencilerimizi bütün imkânlarımızla destekliyoruz. Üniversitemizde yeni başarı hikâyelerinin yazılması amacıyla projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.Türkiye'de üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir'i oluşturan İEÜ, öğrencilerini 'kesintisiz burs', 'garantili staj', 'küresel bağlantı' ve 'referanslı iş' olmak üzere 4 temel başlıkta destekliyor. 90 bin üyeli İzmir Ticaret Odası'nın gücünü arkasına alan İEÜ, 'garantili staj' projesiyle de öğrencilerine, kendilerine en uygun ve nitelikli firmalarda staj yapma, bu sayede iş yaşamını tanıma fırsatı sağlıyor.Tam 188 üniversite ile uluslararası anlaşması bulunan İEÜ, öğrencilerine dünyaca ünlü üniversitelerde kendini geliştirme imkânı da yaratıyor. Türkiye ekonomisine güç katan nitelikli firmalarda, deneyimli isimlerle çalışabilen, yurt dışına kolaylıkla açılabilen ve henüz okurken iş dünyası ile yakın ilişki kurabilen İzmir Ekonomili gençler, yaşıtları arasında fark yaratarak bir adım öne çıkıyor.Bunlara ek olarak, öğrencilerini mezun olmadan önce iş insanlarıyla bir araya getirmek amacıyla 'Üç Kuşak Usta-Çırak' projesini de başlatan İEÜ, bu projeyle 885 gence ulaştı. Türkiye'de ilk kez uygulanan projeye 'çırak' olarak dâhil olan her öğrenci, ileride çalışmak istediği sektörden bir isimle (usta) eşleştirildi. 8 dilin konuşulduğu kampüsünde, dünyanın en iyi üniversitelerinde kariyer yapmış tam zamanlı 600 akademisyen ve alanlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza atan, sektör tecrübesine sahip 335 yarı zamanlı akademisyenin görev yaptığı İEÜ, birçok bölümde de Türkiye derecesine ulaşan nitelikli gençleri bünyesine katmaya devam ediyor.İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, üniversite olarak başarı çıtasını sürekli artırdıklarını söyleyerek, "Dünya ekonomisindeki gelişmelere baktığımızda, teknolojileri alıp uygulayan değil üreten ülkelerin, diğerleriyle aralarındaki makası çok hızlı açtığını görüyoruz. Üniversitemizde de bu yaklaşımla hareket ettik. Gençlerimizin ve akademisyenlerimizin rahatlıkla projeler üretebildiği, onları destekleyen ve uygun teknolojik altyapıyı sunan bir üniversite oluşturduk. Bu yapılanların geri dönüşünü de aldık. Vakıf üniversiteleri arasında hızlı bir yükseliş gerçekleştirdik. Genç, yetenekli ve yenilikçi beyinlerin bizleri tercih etmelerini sağladık. 70 farklı şehirden öğrenci, 2022 yılında İzmir Ekonomili olmayı başardı. Akademik kadrolarımızla beraber ülkemizin bilim ve teknolojisine sağlayacakları katkıları umutla bekliyoruz" dedi.