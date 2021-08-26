YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite boş kontenjanları 2021 YKS ek yerleştirme 2.tercihler nasıl ve ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihler son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. ÖSYM tarafından üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler 2021 YKS ek tercih (ek yerleştirme) başvuruları için duyurulması beklenen tarihlere çevrilecek. Böylelikle üniversite boş kontenjanları ile beraber adaylar belirlenen tarihlerde yeniden tercihlerini gerçekleştirecek ve şanslarını denemiş olacak. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2021 Üniversite boş kontenjanları YKS ek yerleştirme 2.tercihler nasıl ve ne zaman yapılacak?
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ Mİ?
YKS 2. Tercihler için gün sayan adaylar, tercihlerin alınacağı tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılmasına haftalar kala, adayların okullarla ilgili araştırmaları sürüyor. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
YKS 2 .TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. İkinci tercihler, YKS tercih sonuçları açıklandıktan ve boş kontenjanlar belli olduktan sonra alınacak. İkinci tercihlerde daha önce tercih yapmayan adaylar tercihte bulunacak. Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.
KİMLER YKS İKİNCİ EK TERCİHİ YAPABİLECEK?
Bu yıl YKS baraj puanlarının düşürülmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu yalnızca bu yıla mahsus olacak şekilde ikinci ek yerleştirme uygulanacağını duyurdu. Buna göre, merkezi ve ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanların doldurulması için; TYT puanı en az 140, AYT ve YDT puanı en az 170 olan adaylar tercihte bulunabilecek.
EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından 2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak.
Adaylar, 2021-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.
YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Ancak YKS ek tercihlerinin başlama tarihi henüz belli olmadı…