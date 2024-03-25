YKS için ikinci geç başvuru süreci başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği 8-9 Haziran'daki YKS için ikinci kez geç başvuru alınacak. Bu kapsamda, adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Geç başvurular, 28 Mart saat 23.59'da, ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular ise mesai saati bitiminde sona erecek. Sınava, 1-26 Şubat'ta veya 5-7 Mart'ta başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak. Yükseköğretim Kurulunca, yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için ikinci geç başvuru getirildiği açıklanmıştı.