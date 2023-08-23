YKS şampiyonları Medipol’ü tercih etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) derece yapan 10 öğrenci, yüzde 100 burslu olarak Medipol Üniversitesi bünyesinde kurulan Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih etti. Hem Türkiye'de hem yurtdışında İngilizce eğitimi alacak olan öğrenciler, dünyanın önemli üniversitelerinde staj da yapabilecek. Aynı zamanda kampüs içindeki yurtlarda tek kişilik odalarda ücretsiz olarak kalabilecek. Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, "40 bini aşkın öğrencimiz ile Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biriyiz. Harvard ve MIT gibi bu alanın en prestijli okullarında staj yapma ve gözlemci olma hakkı sunuyoruz" dedi..