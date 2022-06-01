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Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı! 3.243.425 adayın katılım sağlayacağı YKS sınav yerleri belli oldu...
Giriş Tarihi: 1.6.2022 11:27 Son Güncelleme: 1.6.2022 11:27

Son dakika: YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı! 3.243.425 adayın katılım sağlayacağı YKS sınav yerleri belli oldu...

Son dakika: YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı! 3.243.425 adayın katılım sağlayacağı YKS sınav yerleri belli oldu...

Üniversite sınavı için son çalışmalar yapılırken 2022 YKS sınav yerleri de belli oldu. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. YKS sınav yerleri ile adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceğini görüntüleyebiliyor. 3.243.425 adayın başvurduğu üniversite sınavı 81 il genelinde düzenlenecek. Bu gelişme ile beraber ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi alma ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi.

YKS 2022 sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı... ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS sınav giriş belgesi - yerleri açıklandı. Bu gelişmenin ardından ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılan sorgulama işlemi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Adaylar, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede katılım göstereceğini öğrenebiliyor. Sınav bu yıl Haziran ayında düzenlenecek ve milyonlarca aday katılım sağlayacak. İşte, üniversite sınavı YKS sınav yerleri sorgulama ekranı...

YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS TYT, AYT, YDT sınavına bu sene kaç kişi girecek?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgesi gelen son dakika haberiyle yayınlandı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı! 2022 YKS sınav giriş belgesi sorgulama öğrenme ekranı erişime açıldı...

2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı! 2022 YKS sınav giriş belgesi sorgulama öğrenme ekranı erişime açıldı...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı! 2022 YKS sınav giriş belgesi sorgulama öğrenme ekranı erişime açıldı...

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

3.243.425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacaktır.

2022-YKS oturum bazlı aday sayıları:

📌 TYT: 3.234.409
📌AYT: 2.056.512
📌 YDT: 168.430

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Son dakika: YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı! 3.243.425 adayın katılım sağlayacağı YKS sınav yerleri belli oldu...
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