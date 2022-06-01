YKS 2022 sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı... ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS sınav giriş belgesi - yerleri açıklandı. Bu gelişmenin ardından ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılan sorgulama işlemi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Adaylar, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede katılım göstereceğini öğrenebiliyor. Sınav bu yıl Haziran ayında düzenlenecek ve milyonlarca aday katılım sağlayacak. İşte, üniversite sınavı YKS sınav yerleri sorgulama ekranı...