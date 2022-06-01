YKS 2022 sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı... ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS sınav giriş belgesi - yerleri açıklandı. Bu gelişmenin ardından ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılan sorgulama işlemi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Adaylar, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede katılım göstereceğini öğrenebiliyor. Sınav bu yıl Haziran ayında düzenlenecek ve milyonlarca aday katılım sağlayacak. İşte, üniversite sınavı YKS sınav yerleri sorgulama ekranı...
YKS sınav giriş belgesi gelen son dakika haberiyle yayınlandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.
YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?
3.243.425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacaktır.
2022-YKS oturum bazlı aday sayıları:
📌 TYT: 3.234.409
📌AYT: 2.056.512
📌 YDT: 168.430