YKS’de geri sayım başladı: 10 maddede YKS tüyoları

Sınava hazırlanan öğrenciler heyecanla 18 ve 19 Haziran'ı bekliyor. Başarı yolunda ders çalışmanın yanı sıra doğru stratejiler geliştirmek de önemli. Her testte adayın bilgi düzeyinin altında ve üstünde sorular olabilir. Çeldirici soruları doğru okuyan, anahtar sözcüklere dikkat eden ve farklı kaynaklardan çalışan öğrenciler hedefine daha yakın.

Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin; konulara düzenli bir şekilde çalışmak kadar bu emekleri sınava doğru bir şekilde yansıtmanın da önemli olduğuna dikkat çekti.

Deneme sınavlarının gerçek sınavın bir provası olduğunu ve eksikleri giderme konusunda en doğru geri bildirimin alındığını söyleyen Sezgin, sınav öncesi öğrencileri başarıya götürecek 10 maddeyi şöyle sıraladı:

1-SORULAR HER ZAMAN ZOR OLMAZ: Deneme sınavlarına en iyi olduğunuz alandan başlayın, zaten sınava girinceye kadar sınav stratejiniz belirginleşecektir. Her testte bilgi düzeyinizin altında ve üstünde sorular bulunabilir. Testin genelini standart bilgi birikimi ve yorum gücü ile çözülebilecek sorular oluşturur. Çoktan seçmeli sınavların birçoğunda olduğu gibi YKS gibi sınavlarda soruların yüzde 10'u çok zor/çok kolay, yüzde 20'si zor/kolay ve yüzde 40'ı normal bilgi düzeyindedir. Bir soruya takılıp kalırsanız zamanı iyi kullanamazsınız. Örneğin "Bu kadar da kolay olabilir mi!" diye düşünmeyin. Tüm soruları da aynı dikkatle çözün.

2-TÜM SEÇENEKLER ÖNEMLİDİR: Bütün seçenekleri okumadan cevabı işaretlemeyin, özellikle seçeneklerde anlamını bilmediğiniz sözcük varsa daha da dikkat etmelisiniz. Sade biçimde soruda istenen ne ise ona odaklanın. Her soruyu çözemeyebilirsiniz, ama çözebileceğiniz yeterli sayıda soruya ulaşabilirsiniz. Çözemeyeceğiniz soruların olabileceğini de asla unutmayın, sınavdaki soru dağılımının içinde sizin çözebileceğiniz ortalama bir soru sayısını mutlaka yakalayabileceğinizi düşünün.

3-ANAHTAR SÖZCÜKLERE DİKKAT EDİN: Sınavda mutlaka turlama tekniğini kullanmaya çalışın. Yapamadığınız sorularda çok fazla zaman kaybetmeden, işaretleyin, sonraya bırakın. Birinci turdan sonra tekrar kontrol edebilirsiniz. Anahtar sözcüklerin altını çizerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Soruyu çözerken anahtar sözcükler üzerinde yoğunlaşıp kısa zamanda alternatifler üretebilirsiniz. Sınavda tüm metnin altını çizmeyin. Ayrıca soru köklerindeki "değildir, olamaz" gibi olumsuz sözcüklerin altının çizili olduğunu göreceksiniz bu durumu göz ardı etmeyin.

4-KUVVETLİ ÇELDİRİCİLER OLABİLİR: İki seçenek birbirine çok benziyorsa, büyük bir ihtimalle ikisi de doğru cevap olmayabilir. Diğer seçenekleri iyi okuyarak aradaki ayrıntıyı yakalamalısınız. Bunun yanı sıra iki seçenek birbirinin zıttıysa, bunlardan birinin doğru cevap olma ihtimali de çok yüksektir. Verdiğiniz cevabın yanlış olduğundan emin olmadıkça ilk tahminde bulunduğunuz yanıtı değiştirmeyin.

5-UZUN METİNLER SADECE PSİKOLOJİK OLARAK ZORDUR: Sınavda uzun sorular sizi yıldırmasın, metinler sadece psikolojik zorluk yaratır, gerçekte soru kolay olabilir. Hızlı okuyarak öz olarak verilen mesajı anlamayı hedefleyin.

6-ANLAMADIĞINIZDA DERİN BİR NEFES ALIN: Belirli periyotlarla derin nefes alarak, birkaç saniye tutup ve yavaş yavaş verin, beyninize daha çok oksijen yollayın. Sınavda dikkatiniz dağıldığında soruyu tekrar okumak yerine 10-15 sn. dinlendikten sonra tekrar bakın. Bu dinlenme sırasında derin derin nefes alıp verin.

7-İZİN VERMEDİKÇE ÇEVRE SİZİ ETKİLEYEMEZ: Sınav sırasında, değiştiremeyeceğiniz dış etkenlerden dolayı, dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin, moralinizi bozmadan, sadece sınavınızla, çözeceğiniz soruyla ilgilenin.

8-KAYGI BULAŞICIDIR: Sınava hazırlık sürecinde kaygılı konuşmalar bulaşıcıdır ve gerginlik yaratabilir. Olumlu yaklaşımlar sergileyen insanlarla birlikte olmaya çalışarak kendiniz de olumlu düşünen biri olmalısınız. Negatif bakış açılarının insanları olumsuz etkilediğini, insanın psikolojisini bozduğunu dikkate alın.

9-FARKLI KAYNAKLARDAN ÇALIŞIN: Tek yönlü düşünmekten uzak durmak için değişik kaynakları kullanarak çalışın. Bu sistem farklı bakış açılarını geliştirecek ve alternatifli düşünmenizi sağlayacak. Derse göre farklı yöntem ve yaklaşım geliştirin. Her derse ait test içeriği o dersin özelliklerini taşır. Bu nedenle her ders için aynı test çözme mantığını kullanmak yanlış olabilir. Bu konuda ilgili öğretmenlerden yardım almalısınız.

10-OKUMA HATALARI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPIN: Hatalı okuma nedeni ile yaptığınız yanlışlar üzerinde çalışın. Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmenize neden olabilir. İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okuyun. Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanın. Okuma hatalarını azaltmak için okumaya ilgi duymalı ve yeterli sayıda Türkçe sorusu çözmelisiniz.