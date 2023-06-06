YKS’de geri sayım başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 10 gün kaldı. Sınava 3 milyon 527 bin 463 aday başvurdu. YKS'de yaklaşık 1 milyon kişi görev yapacak. YKS'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimlerinden 120 soru yöneltilecek. Sınavın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler-1, sosyal bilimler- 2, matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.