YÖK başkanı açıkladı: Karşılığı olmayan programlar dönüşecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları yavaş yavaş dönüştürdüklerini belirterek "Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları sistemin dışına çekip yerine daha istihdam odaklı programları devreye sokmaya başladık" dedi. Özvar, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri gibi yeni programlar ihdas edilmesinin de bu dönüşümün bir parçası olduğunu vurguladı. Marmara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleriyle iftar programında bir araya gelen Özvar YÖK'ün son dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özvar, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında 2'si yeni olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 önlisans programı açılmasına karar verdiklerini hatırlattı. Özvar, bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve gerekli aksiyonları almaya devam edeceklerini söyledi. SABAH