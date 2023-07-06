YÖK Başkanı Özvar: "Öğrencilik çocukluk ve gençlik çağına mahsus değil"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 35 yaş üstü kadınlar için bu yıl ilk kez yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Devlet üniversitelerinin önlisans ve lisans programlarında 35 yaş üstü kadınlar için 21 bin 30 kontenjan ayrıldı. 17-18 Haziranda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) belirlenen yaş aralığı dikkate alındığında 168 bin 7 aday başvurdu.

"BAŞARI HİKAYELERİ İNŞA EDECEKLER"

YÖK Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili SABAH'a yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Öğrenci olmak çocukluk ve gençlik çağına mahsus değil. Bugün ülkemizde hayat boyu öğrenme anlayışının en güzel örneklerinden birini yükseköğretim tahsili yapmak için YÖK tarafından üniversitelere açılan ilave kontenjanlarda eğitim görmek amacıyla YKS sınavlarına giren 35 yaş üstü kadınlar vermekte. 35 yaşından 79 yaşına kadar yaşları değişen kadınların evlatları hatta torunları yaşındaki genç adaylarla sınav maratonuna katılmaları Türk kadınlarının azmini göstermesi bakımından çok anlamlı. Üniversitelerin toplumun tüm fertleri için başarılı olabildikleri takdirde erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Lise çağlarında yükseköğretim sınavlarına girememiş, girse de kazanamamış veya ortaöğretimde istediği hedeflere ulaşamamış ve üniversite okuyamamış 35 yaş üstü kadın vatandaşlarımıza araladığımız üniversite kapılarıyla onların her birinin toplumumuza ve bütün dünyaya örnek olacak başarı hikayeleri inşa edeceklerine inanıyoruz."





Yaşlarına aldırış etmeden sınavda ter döken kadınlar da duygularını şöyle dile getirdi:

"İÇİMDE UKDE OLDU"

4 çocuk, 8 torun sahibi 78 yaşındaki Esme Dalgıç: Dedelerim okutmadı. Terzide işe gireyim dedim, okumam yazmam olmadığı için çalışamadım. İnat ettim, liseyi dışarıdan okudum. Üniversiteye gitmek içimde ukde oldu. İki yıldır sınava giriyorum. YÖK'ün uygulamasını çok değerli buluyorum.





"OKUMAYI SEVİYORUM"

4 çocuk, 5 torun sahibi 79 yaşındaki Fatma Can: İlkokuldan sonra, dışarıdan imam hatip lisesini bitirdim. Bizim zamanımızda kız çocukları okutulmuyordu. Çoluk çocuk da olunca eğitimim aksadı ama okumayı seviyorum. İlahiyat fakültesini kazanmak istiyorum. Ailem de bana her zaman destek oluyor. Gayretime hayranlar. YÖK'ün bu seneki uygulamasından faydalanabilir, üniversiteye gidebilirsem çok mutlu olacağım.