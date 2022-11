Bakanlık ve YÖK arasında iş birliği protokolü! 6 dönem eğitim 2 dönem staj

"HER BİR GENCİMİZİN İMKANLARDAN AYNI ŞEKİLDE İSTİFADE ETMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Burada konuşan Kasapoğlu, üniversitelerin Genç Ofislerle ortaya koyduğu işbirliğinin bir fırsat eşitliği çalışması olduğunu ifade ederek, "400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini mutlulukla görüyoruz. Ama bu çalışmaları birlikte arttırarak her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin bu anlamda imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlamak bizler için en büyük hedef. İnşallah bunu da birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.