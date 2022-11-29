Bakanlık ve YÖK arasında iş birliği protokolü! 6 dönem eğitim 2 dönem staj





"YÜKSEKÖĞRETİM, GELECEĞİN TOPLUMUNUN İNŞASINDA FEVKALADE ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENMİŞ DURUMDADIR"

İmzalanan protokolle gençlik ve spor faaliyetlerinde öğrencilerin, Bakanlığın ilgili birimlerinde staj yapma imkanı sağlanacağını vurgulayan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda, farklı çalışma ortamlarını tecrübe etmiş ve bu sayede yeni beceriler edinmiş bireylerin yetişmesi hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Yükseköğretim, sosyal hayatın önemli bir parçası olup, geleceğin toplumunun inşasında fevkalade önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır. Özellikle yükseköğretimdeki kitleselleşme ve yükseköğretimli kişi sayısı dikkate alındığında, bu rol daha da kritik bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.





Özvar, gençlerin bilgi, beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanında aynı zamanda ahlaki gelişimleri, beden, zihin, duygu ve düşünce sağlıklarının korunmasının da hayati önem taşıdığını belirtti.