YÖK’ten küresel araştırmacıları Türkiye’ye çekecek teşvik

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" belirlendi. Buna göre, araştırma kuruluşlarında çalışan en az doktora derecesine sahip, patent veya tasarım sahibi, fen, mühendislik sağlık alanlarında uluslararası bilimsel dergilerde yayını olan nitelikli Türk veya yabancı araştırmacılar üniversitelerde kısmi zamanlı görev alabilecek.



İLK 500 İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTELERDEN KABUL EDİLECEK



Yabancı araştırmacılar, YÖK tarafından esas alınan Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve CWTS Leiden Ranking sıralama kuruluşlarının en az üçünün listesinde dünya sıralamasında ilk 500 içinde yer alan üniversitelerden kabul edilecek. Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışacak Türk ve yabancı araştırmacılar, bilimsel araştırma ile uygulamada, Ar-Ge'de yenilik veya tasarım çalışmalarında, bilimsel araştırma projelerinde yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilecek, lisans veya lisans üstü öğretimde ders verebilecek, danışmanlık yapabilecek.



"ÜNİVERSİTELERİMİZİN KAPILARINI AÇIYORUZ"



YÖK Başkanı Erol Özvar, düzenleme ile dünyadaki ve Türkiye'deki seçkin araştırmacılara üniversitelerin kapılarını açtıklarını belirtti. Düzenlemenin yükseköğretimin uluslararasılaşma çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Özvar, "Uluslararası tanınırlığı olan yabancı yükseköğretim kurumlarında çalışan ve bilim dünyasının tanınmış Türk veya yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve araştırmacılarının ülkemizdeki üniversitelerde çalışmaları teşvik edilecek ve kolaylaştırılacak" ifadelerini kullandı.



Bu sayede üniversitelerin araştırma kapasitelerinin ve yayın üretkenliğinin de olumlu etkileneceğini belirten Özvar, yenilikçi ve girişimci üniversite anlayışının gelişeceğini, üniversitede ve kamuda üretilen bilginin yüksek teknolojili alanlarda sosyal ve ekonomik katma değere dönüştürülmesini teşvik edeceğini vurguladı.