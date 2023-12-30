Yunus Emre Enstitüsü dünyanın dört bir köşesine ulaştı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında dünyanın farklı kıtalarında büyük ölçekli projelere imza atarak Türk kültürünü dünyanın dört bir köşesine taşıdı. Enstitü tarafından, 60'ın üzerinde ülkede bulunan 90'a yakın temsilcilikle Türk kültürünün ve Türkçe'nin tanıtımına yönelik yüzlerce faaliyet düzenlendi. Enstitü, spor diplomasisi faaliyetleri kapsamında ABD'de yapılan NBA maçında Türk kültürünü tanıtırken Güney Amerika'dan Avrupa'ya çeşitli gastrodiplomasi faaliyetleri düzenledi. Afrika'dan Balkanlar'a düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" programlarıyla Türk sinema endüstrisinin nitelikli yapıtları sinemaseverlerin izlenimine sunuldu. Enstitü, birçok ülkede ün salmış Türk dizileri temalı etkinlikler de düzenledi. Enstitü, dünyanın farklı noktalarında temsilcilikler açtı. Asya, Güney Amerika, Ortadoğu ve Güney Asya başta olmak üzere açtığı yurtdışı temsilcilikleri aracılığıyla uluslararası faaliyet ağını genişletti. AA