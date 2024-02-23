Yüreğirli gençler “Drone pilotu’ olacak

Yüreğir Belediyesi Koordinasyon Müdürlüğü'nce organize edilen eğitimden 16 - 29 yaş grubu gençler yararlanabilecek. Eğitim sonunda katılımcılar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı ehliyet ve sertifikanın sahibi olacak.

Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi'nde başlayan kursu ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir; "Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda geleceğin meslekleri ve insan kaynağı ihtiyacı da hızla değişiyor. Bu ihtiyaçlardan birisi de yaygın kullanım alanına sahip insansız hava araçları için pilotluk mesleği. Gelişen ve değişen teknolojiye adapte olmak geleceğimiz ve gençlerimiz için oldukça önemli. Bu nedenle kursiyerlerimizi tebrik ediyor, kendilerine eğitimlerde başarılar diliyorum" dedi.