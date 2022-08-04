Yurtdışında okuyacağım diye diplomasız kalmayın

2022 Yükseköğretim Kurumları tercihleri bu akşam sona eriyor. Öte yandan eğitimlerine yurtdışında devam etmek isteyen öğrencilerin oldukça dikkatli davranmaları gereken bir dönem var. Çünkü onlarca aracı kurum, öğrencilere internet ve sosyal medya üzerinden yurtdışı üniversiteleriyle ilgili yanıltıcı bilgiler verip mağdur ediyor. İlgili üniversitelerden mezun olduktan sonra Türkiye Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) bir şekilde denklik alınacağı konusunda adaylara telkinlerde bulunan bu aracı kurumlara kesinlikle itibar etmeyin. YÖK'ün belirlediği kriterler dışında kesinlikle denklik alınamıyor. 2022 yılı içinde tam 324 denklik başvurusu reddedildi. Bu rakam 2020'den bu yana 1289'a ulaştı. Adayları uyaran YÖK yetkilileri "Diploma denklik belgesi 'akademik denklik' yanında 'istihdam denkliği' hakkı da vermektedir. Bu nedenle ülkemiz üniversitelerinden alınan diplomalarımızın ve işgücü piyasamızın kalitesini korumak adına, yurtdışından alınan diplomaların detaylı bir şekilde incelenmesi ve bilimsel olarak eşdeğerliğinin açıkça ortaya konması önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.DİPLOMA ve transkriptin doğruluğu Dışişleri Bakanlığı dış temsilcilikleri aracılığı ile teyit ediliyor. Teyidi olumsuz gelen başvuru reddediliyor ve yasal işlem için YÖK Hukuk Müşavirliği'ne bildiriliyor. Özellikle Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Rusya Federasyonu ülkelerinden her türlü sahte belgeyle başvuru yapıldığı tespit edildi.ÖZELLIKLE kendi imkânı ile yurtdışı üniversitelerine gidenler (Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan) Türkiye'deki yatay ve dikey şartını ihlal ederek KKTC üniversitelerine yatay geçiş yapıp denklik talep ediyor. YÖK'e sunmaları gereken sınav belgelerini ibraz edemiyor ya da sahte belge temin ediliyor.BOSNA Hersek, Makedonya, Kosova gibi ülkelerdeki başvuruların ret gerekçesini özellikle eğitim dönemi içinde o ülkede bulunma ve örgün öğretimde eğitime devam etme şartını yerine getirmeyen başvuru sahipleri oluşturuyor. Özellikle hukuk alanında bu görülüyor.BU başvurular en çok Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna gibi ülkelerden geliyor. Kişiler örgün eğitim aldığını iddia ediyorlar ancak yurtdışı giriş-çıkış belgesi sunamıyorlar.DOĞRUDAN denklik işlemi yapılan diplomalar:Eğitime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenmiş sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının ilk 1000 dilimine giren üniversitelerden alınan diplomalar.YÖK'ün tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınan diplomalar.ÖSYM Kılavuzu'nda yer alan yurtdışı programına yerleştirilmiş veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl aynı programa kayıt yaptıranların aldıkları diplomalar.