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Giriş Tarihi: 13.6.2023 09:58 Son Güncelleme: 13.6.2023 10:45

Yüzmede Türkiye birincisi oldu

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Barkan Cem Aykut, Akman Tüzünkan, Erten Kasımoğlu ve Doruk Mani Türkiye’nin Bolu şehrinde düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Finallerinde yüzme branşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil etti. 6-8 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen finallerde, Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, 50 metre kurbağalama kategorisinde 00:33.63’lük derecesiyle Türkiye birincisi oldu. Aykut, 2005 yılından beri bu başarıya ulaşan ilk KKTC’li öğrenci olma başarısını da gösterdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yüzmede Türkiye birincisi oldu

100 metre kurbağalama kategorisinde de 01:13.91'lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü olan Aykut, bu derecesiyle KKTC 14 yaş rekorunun da yeni sahibi oldu. Aykut aynı zamanda 200 metre kurbağalama kategorisinde de Türkiye altıncısı oldu. Barkan Cem Aykut, elde ettiği derecelerle 20-22 Temmuz 2023 tarihlerinden Giresun'da düzenlenecek Yaz Kupası Finalleri'nde yarışma hakkı da elde etti.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin, Aralık 2022'de Türkiye Yüzme Federasyonu'nun İstanbul ve Samsun'da düzenlediği yüzme yarışlarında da KKTC'ye 2 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz Madalya döndüklerini ayrıca kendi yaş kategorilerinde beş yeni rekor kırdıklarını hatırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan, "Öğrencilerimizin geçen hafta Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Finallerinden de Türkiye şampiyonluğu ve KKTC rekorlarıyla dönmesi başarılarının tesadüf değil kalıcı olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

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Yüzmede Türkiye birincisi oldu
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