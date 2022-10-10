Z Kuşağı Hangi Yıllar Arası Doğmuştur? Z Kuşağı Nedir, Kimlere Denir, Kaç Yaşında Başlar, Özellikleri Neler?

Z kuşağı, X ve Y kuşağının çocuklarıdır. Önceki nesiller ile karşılaştırıldığında Z kuşağı, iyi huyludur. Dijital çağda büyüyen bir nesil olduğu için diğer nesillere göre teknolojiyle daha içli dışlıdırlar. Bu nedenle Z kuşağı hangi yıllar arasında doğmuştur sorusu sıklıkla merak ediliyor. Z kuşağı nedir, kimlere denir, özellikleri neler gibi soruların yanıtları yazımızın devamında sizinle.

Z Kuşağı Hangi Yıllar Arası Doğmuştur?

Z kuşağı nedir diye düşünüyorsanız bu sorunun yanıtını sizin için verelim. 2000-2012 yılları arasında doğan kuşağa Z kuşağı deniliyor. Teknolojinin içerisinde doğan bir nesil olan Z kuşağı, zeki kuşak olarak da biliniyor.

Z Kuşağı Özellikleri Nelerdir?

Pek çok kaynağa göre zeki kuşak, Google kuşağı, .com kuşağı olarak da adlandırılan Z kuşağının çeşitli özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: