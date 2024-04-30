Zor Eş Anlamlısı Nedir? Zor Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zor kelimesi, hem soyut hem de somut olarak günlük konuşma ve yazma dilinde kullanılıyor. Sık kullanılan bir kelime olduğu için de eş ve zıt anlamlısından, Osmanlı döneminde yerine kullanılan kelimelere kadar pek çok detay araştırılıyor. Zor eş anlamlısı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, zorun eş anlamlısı nedir? İşte, zor eş anlamlısı, anlamdaşı ve tanımı...

ZOR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Zor sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler cebir, çetin, güç, güçlük, kötü, kurumamış, kuvvet, mecburiyet, sıkıntı, yaş ve zorlayış sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

ZOR KELİMESİ NE DEMEK? ZOR KELİMESİ TDK ANLAMI

Zor kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Zor kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre zor kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı

- Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık

- Yüküm, mecburiyet

- Baskı

- Güçlükle

- "Yapamazsın" anlamında kullanılan bir söz